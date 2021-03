Leon Coeur presentan 'Vuelve', su nuevo single con un sonido totalmente renovado

La joven banda acaba de lanzar su nuevo single "Vuelve", con el que pretenden dar un giro a su música y definir su estilo. Will (Barcelona, 1993) y Hugo (Toulouse, 1993) formaron en 2017 Leon Coeur, un proyecto artístico que nació en Londres y que lo has devuelto a España. "Nos empezaron a salir un montón de bodas en las que tocar, así que nos volvimos", aclaran.

Antes de volver, se engacharon al artisteo callejero de Londres. Una ciudad donde admiten: "hay muchos buenos músicos de los que aprender." Tocando, entre Picadilly y Trafalgar Square, se dieron cuenta del potencial que tenían y no solo porque un día un desconocido les diese 200 libras. El bagage que les dio ese tiempo tocando en las calles de la capital inglesa, les sirvió para coger confianza y decidir hacia dónde querían ir. Hablamos con ellos sobre todo este proceso.

P: ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Y, ¿hacia dónde vais?

R: Somos unos colegas que empezaron un grupo de música hace bastante tiempo. El proyecto comenzó en Madrid, pero luego nos compramos una furgoneta y viajamos por toda Europa. Después llegamos a Londres y estuvimos un año y medio tocando allí. Ahora hemos vuelto a España y estamos presentando Leon Coeur en su totalidad.

P: ¿Cuándo empezasteis esta aventura musical?

R: En 2017 nos unimos los dos, antes teníamos otro grupo. Entonces nos mudamos a Londres, allí fundamos Leon Coeur. Al principio cantábamos sobre todo en inglés, y hace un año y medio nos volvimos a Madrid y montamos más en serio el proyecto que estamos presentando ahora, que tiene el sonido más claro y las canciones ya enfocadas hacia un estilo concreto y todo en español. Ese ha sido el gran cambio que hemos hecho en los últimos meses.

P: ¿Por qué Londres?

R: Nos gustaba a lo que sonaba Londres y la gente que estaba tocando en la calle, sobre todo los grupos que son de allí. Luego nos enteramos de que se tocaba mucho en la calle. Al principio era para un par de semanas, pero nos moló mazo y nos mudamos. Estuvimos allí dos años.

P: ¿Por qué decidisteis volver?

R: Porque echábamos de menos a mamá (risas). No, en realidad fue porque nos empezaron a salir un montón de bolos en bodas en España. Al final estábamos todo el rato viajando de Londres a Madrid. Entonces, vimos que pagar un alquiler en Londres y estar todo el rato volviendo a Madrid no nos compensaba. Entonces, nos volvimos.

P: Habéis tocado en bodas, en la calle… ¿Os imagináis una vida sin música?

R: No, nos lo imaginamos. Vemos la música en todas partes. Una vida sin ella sería imposible.

P: Actualmente, ¿vivís de ello? ¿O con qué lo compagináis?

R: Ahora, desde la pandemia, está más jodido. Tenemos que tener otras cosas, pero sí que la decisión de irnos a Londres fue un poco por eso, nos fuimos con el sueño de vivir de la música. Sabíamos que se podía tocar en la calle y que no necesitabas tener una discográfica, ni nada. Simplemente tocando en la calle podías vivir de ello. Ahí arrancamos y decidimos dedicarnos 100% a ello.

P: ¿Consideráis que allí hay más oportunidades?

R: La cosa es que hay tal cantidad de artistas que valen tanto la pena, y son todos muy buenos. Ves que sí hay más oportunidad, pero también más oferta y más demanda, lo cual lo hace exactamente igual. Para nosotros fue más difícil, al no ser nuestro idioma materno, nos costó un poco más, pero en realidad te adaptas rápido. Con un año ahí, si tus amigos son ingleses, acabas hablando en inglés, pensando en inglés y soñando en inglés. Nos sirvió un poco también para mostrar nuestra música a la gente que tocaba en la calle y pensábamos que era muy buena. Que ellos nos dijeran: "Mola un huevo lo que hacéis." A partir de ahí, confiamos un poco más en nuestra música y fuimos a tope a por ello.

P: ¿Cuánto es lo que se puede ganar en un día?

R: Pues no sé, quizás 200 pavos. Una vez, a un chico se le fue la olla y nos dijo: "Si os quedáis aquí, en 5 minutos voy al cajero saco 200 libras y os las doy porque me habéis encanto. Y efectivamente, volvió con 200 libras. Además, ese día nos compraron un montón de discos y fue todo en una hora, porque no estás todo el día tocando. Es un sistema de colas. Tú tocas una hora, y luego, igual tienes que esperar 5 para volver a tocar otra hora. Entonces, a lo mejor en total tocas dos horas en el día. Ese día tocamos una hora y ganamos casi 300 libras. Hay sitios en Londres donde no necesitas permisos para tocar, como los sitios turísticos dónde nosotros tocábamos: Picadilly, Trafalgar Square…

P: ¿Llegas a vivir de ello?

R: Puedes vivir de ello y vivimos de ello durante dos años, pero cuando pasa el tiempo ya te das cuenta de que no es sostenible. Es mucha intensidad y nosotros necesitábamos pararnos a contar más nuestra historia y acercarnos un poco más a un público. Por eso ahora estamos haciendo música en español. La transición ha sido por las ganas de hacer música y, sobre todo, hablar para la gente, que creemos es una de las partes más importantes de nuestro trabajo.

P: Decís que la gran noticia es que os habéis pasado al español y leemos en vuestro Instagram: “Nos dijiste que todo saldría bien y aquí estamos, en la casilla de salida, on verra”. ¿Ha sido esta una ruptura con todo lo anterior?

R: Contantemente hacemos eso, renovarnos. Nuestro primer single habla de eso: de que ya no hay vuelta atrás para nosotros. Nuestro camino es la música. Por eso queremos romper un poco con todas las cosas de antes, para ir a tope a por esto.

P: Todo el mundo dice que es más fácil enganchar con el español en España, ¿lo habéis hecho por eso?

R: En realidad nuestro cerebro nos hace un poco llegar a esa parte. Sabíamos que haciendo música en español evidentemente la gente nos entendería más. Volvimos de Londres a España por muchas cosas, y eso ha desembocado en optar ahora por el español. Aunque siempre nos habían dicho que cantásemos en español, desde 2015, que teníamos el otro grupo. Nosotros hacíamos un poco caso omiso, pero al final nos hemos ido dando cuenta nosotros mismos sacando canciones, que las que más nos han funcionado son las que hemos sacado en español. Antes sacábamos una de diez en español, y esa tenía más tirón que el resto. En cuanto hemos encontrado un poco la producción, el rollo y nos hemos sentido cómodos, hemos tirado por eso de forma natural. No ha sido forzado.

P: ¿Esto del “bedroom pop” quién lo ha acuñado? ¿En qué género os metéis vosotros?

R: Se supone que es un género de música que suena a algo producido en casa artesanalmente. Por una parte es verdad, porque todo lo que suena a un sonido enlatado o a sintetizadores de un cierto tipo, puede sonar a bedroom pop, pero para nosotros no es un estilo como tal. Es más bien música que está haciendo gente joven desde su habitación. El hecho de tú producírtelo y componerlo tú mismo. Lo que pasa es que ahora que hay muchos artistas que están haciéndolo, entonces sí que empieza a sonar a algo. Por ejemplo, la gente que habla de “Los Ángeles” como bedroom pop creo que es un poco por esa atmósfera que hay en la canción muy “dreaming”. Canciones que te relajan y te llevan a un sitio en el que estás súper tranquilo y a gusto. Eso sí que nos mola y nos sentimos identificados en esa idea, al menos en lo que hemos sacado hasta ahora.

P: ¿En qué estilo os metéis?

R: Realmente todo lo que hemos sacado antes de “Los Ángeles” era un poco una búsqueda de sonido. Hacíamos cosas muy diferentes, pero a partir de ahora se irá viendo una coherencia más clara. Cada mes iremos sacando un single y habrá una coherencia. Hemos acabado encontrando el camino que nos define sin quererlo. Nuestro estilo es nuestra incorporación al momento actual de la música, en el que se está escuchando, por ejemplo, mucho autotune. Cuando tú escuchas eso, lo asocias al trap, y para nosotros es la incorporación al momento cultural y musical que estamos viviendo y añadir nuestra etiqueta. El autotune se puede utilizar como instrumento y como herramienta para llegar a sitios donde antes no llegabas.

P: ¿Cómo os repartís las posiciones?

R: En directo, cuando tocamos, llevamos banda. Estamos Hugo y yo que tocamos: yo la eléctrica y él el piano y sintetizadores. Luego está Anto que toca el bajo, y Miky, nuestro batería. En total, somos 4 en el escenario. Tenemos momentos de banda, en los que todo suena a banda, y momentos de banda más las pistas que lanzamos con un programa que se llama Ableton y que sirve un poco para llenar de atmósferas el directo.

P: Vuestro primer disco Tapas y salió en 2020. Ahora acaba de salir “Vuelve”, un nuevo single. ¿Para cuándo el segundo disco?

R: Efectivamente, acaba de salir nuestro segundo single “Vuelve”, ahora mes a mes irán saliendo el resto. Y cuando ya cuando tengamos unos cuantos, sacaremos el disco completo.

P: Proyectos futuros...

R: Nuestra idea ahora es ir sacando singles y contenido audiovisual. Luego, a partir de septiembre, queremos hacer una girilla de presentación, pero hay que ir viendo cómo evoluciona todo.