De Rosalía a Justin Bieber: Spotify reúne a los artistas más potentes del mundo en un mismo evento

Pocas veces hemos podido disfrutar de tanto artista internacional junto en un mismo escenario, en este caso, virtual. Stream On, el evento internacional organizado por Spotify para presentar sus apuestas venideras más fuertes, lo ha hecho posible. Por eso, no es de extrañar que cantantes como Rosalía no se lo quisieran perder. Además de ella, han estado presentes rostros muy reconocidos dentro del sector: desde artistas, podcasters y narradores, hasta fans de todas las partes del mundo.

Daniel Ek, fundador y CEO de la compañía, hizo pública la lista de los invitados al evento, entre los que figuran cantantes reconocidos a nivel internacional como Billie Elish, Mr. Eazi, Camilo, Anitta, J Balvin o Justin Bieber. De hecho, este último ha sido el encargado de echar el cierre a esta inesperada ceremonia de la música ofreciendo un mini concierto donde interpretó las canciones: "Anyone", "Holy" y una versión única de "Lonely". Decidnos que no es el cartel del festival soñado...

La única pega es que debido a las restricciones de la pandemia la gala fue virtual. Una presentación por todo lo alto con la que Spotify quería dar a conocer sus últimas novedades, entre ellas, las nuevas herramientas para artistas a través de Spotify for Artists o los grandes naradores que acaban de fichar en exclusiva para sus formatos en podcast, como es el caso del expresidente de Estados Unidos Barack Obama y Bruce Springsteen.

“Barack Obama y Bruce Springsteen se han unido para presentar un nuevo podcast sobre masculinidad, raza, paternidad, y sus viajes profesionales y personales. https://t.co/9dCM5R2e9U“ — CNN en Español (@CNNEE) February 23, 2021

“¡Paren TODO! @justinbieber le da un giro electrónico a sus últimos hits para el concierto de #Spotify Livestream y no podemos parar de escucharlo en loop ✨�� https://t.co/zXFwMwofzD“ — Universal Music Chile (@UMusicChile) February 23, 2021