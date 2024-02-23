El 'boom' del divorci 'sènior': les causes d'un fenomen que creix a passes de gegant
- Cada cop són més els divorcis de parelles que superen la cinquantena
- La psicòloga Arantxa Coca explica a 'Xavifòrnia' els motius del creixement exponencial d'aquesta tendència
Als darrers anys, els divorcis de parelles de més de 50 anys s'han disparat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2022 gairebé 1.500 parelles majors de 70 anys van posar fi a la seva relació, xifra que dobla la dada registrada el 2013. Per què ha canviat tant el panorama? A 'Xavifòrnia', la terapeuta de parella i família Arantxa Coca explica els factors d'aquest fenomen.
Ja no hi ha pressió social
L'experta afirma que generacions enrere era pecat no casar-se. "Abans la parella estava més pressionada i, a més, estava mal vist separar-se", explica Coca. Cada cop més matrimonis d'edat adulta ja no senten la pressió social de mantenir-se lligat a algú i menys encara si no hi ha motius ferms per conservar el vincle.
Nous valors sobre la parella i la vida
Segons la psicòloga, el creixement exponencial de les separacions 'sèniors' es deu principalment a un canvi de valors i de creences pel que fa a les relacions amoroses i a la vida en general, que són els següents:
- L'esperança de vida s'ha allargat i la gent vol viure el que li queda d'existència autènticament. Es deixa enrere una persona que ja no fa feliç o un amor que ja ha mort.
- El concepte de 'parella per sempre' s'ha degradat. No té per què haver-hi un únic amor a la biografia d'una persona. El sacrifici queda a l'ombra d'altres valors prioritaris com gaudir de la vida, buscar un company o companya amb complicitat i no renunciar al desig o a la passió.
- Les dones renuncien al rol que tenien adjudicat en el passat de cuidar l'home, la casa i els fills. Ja no senten la pressió de sostenir el que ja no poden.
- Els homes volen gaudir de la seva vida sexual i si la seva companya ja no hi participa, la solució és el divorci. Abans, l'alternativa era la infidelitat; ara, és la separació.
- Els fills no necessiten pares junts, demanen pares i mares feliços, i potser ho seran per separat.
Els fills ja són grans
Arantxa Coca explica a 'Xavifòrnia' que la franja d'edat que ha analitzat l'INE sol coincidir amb l'etapa on els fills deixen de dependre emocionalment dels pares. Són nombrosos els casos on moltes parelles que no estaven bé no es divorciaven per mantenir el nucli familiar, amb el propòsit que l'infant no tingués carències afectives i comptés amb els dos referents paterns a casa. Quan els fills ja són més grans, tot i que continuen vivint amb els pares, ja fan la seva i desapareix aquest sentiment de culpa entre els progenitors.