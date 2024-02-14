Com combatre el xantatge emocional
- El programa de Ràdio 4 'Xavifòrnia' tracta el tema del xantatge emocional amb la psicòloga Arantxa Coca
- L'experta classifica els extorsionadors en tres grans blocs i explica les fórmules per no cedir a les amenaces
El xantatge és una extorsió emocional. Quan et coaccionen et veus obligat a fer coses que tu no necessites però l'altra persona sí. La psicòloga Arantxa Coca exposa al programa 'Xavifòrnia' els tres tipus de xantatgistes que et pots trobar i les solucions per no caure en el seu joc.
1. Els que et fan sentir culpable
El coaccionador t'amenaça amb possibles conseqüències i te'n fa sentir culpable. Les frases més habituals són: "si no vens després i em trobes mort..." i "si me'n vaig amb algú altre...". Segons la psicòloga, són tècniques per fer-te sentir mala persona. En el fons, qui fa el xantatge obté el que vol extorsionant i, per tant, s'autoenganya. És un abús molt típic en les separacions.
COM SE SOLUCIONA | És imprescindible saber dir que no i aprendre a ser lleial a un mateix. "D'un castigador se surt amb assertivitat. Aprèn a dir 'adeu' encara que l'altre digui que ets mala persona. Renuncia a la imatge que tenen els altres de tu", aconsella l'especialista.
2. Els 'autoagressors'
Segons Coca, el perfil autoagressiu té la necessitat d'evitar conflictes i busca en l'altre el "síndrome del rescatador", és a dir, que l'ajudi per sobre de les seves possibilitats. Són les persones que es victimitzen, amenacen amb la seva mort i tenen tendències suïcides. En alguns casos, poden arribar a autolesionar-se per tal de cridar l'atenció, fins al punt d'acabar a l'hospital.
COM SE SOLUCIONA | Li has de dir que et sabrà molt de greu si li passa res, però deixar-li clar que la seva vida no és la teva responsabilitat.
3. Passius-agressius
Moltes persones no suporten que en parlin malament perquè volen ser ben vistes. Sovint, els extorsionadors utilitzen aquesta debilitat amb l'objectiu que acabis fent el que volen. Són els més subtils, tenen una actitud passiva i fan servir expressions com "no et preocupis per mi, estaré bé" o "sigues feliç, me'n sortiré". Tal com diu l'experta, aquests tipus de perfil aparenten posar-ho fàcil, però en el fons mobilitzen la culpa en l'altra persona, que acaba apropant-se en sentir-se malament. Aquestes actituds se solen veure en ruptures de parella.
COM SE SOLUCIONA | La psicòloga diu que la clau està en tu mateix. Has de ser ferm, conèixer els teus punts dèbils, saber que et fa vulnerable i treballar-ho. També és important no infantilitzar l'altre. Estàs tractant una persona adulta que no és capaç o no vol prendre una decisió i vol que te'n responsabilitzis. "No et vull cuidar com un nen, t'estaria incapacitant i sé que et puc deixar sol o sola" és la frase que Arantxa Coca recomana que li diguis.