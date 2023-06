14:05

L¿autoengany és un acte que ens retroalimenta i ens fa ocultar la realitat.

Com bé sabem, mentir és dir quelcom que no és cert per enganyar a un altre, i doncs, és un acte intencional i dialògic. En canvi, mentir-se a un mateix no és intencional ni es dirigeix a un tercer, sinó que davant de situacions indesitjables, és com que dins nostre existeix un mecanisme psíquic que es posa en marxa per ocultar-nos la realitat.

Al final, l’autoengany ens retroalimenta i va agafat de la mà del tipus de vida que escollim, dels compromisos que assumim, de com formem les nostres creences... Al final, quan ens mentim a nosaltres mateixos, rebaixem la veritat per formar una altra realitat paral·lela.

En parlem amb en Javier Elcarte, psicòleg i fundador i responsable de l’àrea d’adults de Vitaliza.