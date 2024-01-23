7 perills que has de tenir en compte si el teu fill o filla vol ser youtuber
- La psicopedagoga familiar, Arantxa Coca, adverteix a 'Xavifòrnia' dels perills que comporta tenir un fill youtuber
- A Espanya hi ha actualment més de 1.300 canals infantils de YouTube
YouTube és una indústria que mou molts diners, inclús amb els canals infantils. El contingut generat per menors d’edat pot implicar aspectes positius en la formació de l’infant. Per exemple, el nen desenvolupa la seva creativitat i les seves capacitats artístiques i audiovisuals. Tanmateix, ser un youtuber menor d’edat comporta una sèrie d'amenaces que els pares, mares i tutors legals han de saber. La psicopedagoga familiar, Arantxa Coca, visita 'Xavifòrnia' per analitzar els perills que poden tenir els infants youtubers.
1. La sobreexposició
Els canals infantils de YouTube impliquen compartir la vida privada dels menors d'edat. Els infants i el seu entorn més proper s'exposen al món. Un nen o nena no és plenament conscient de les conseqüències que pot suposar la publicació dels seus continguts. Els pares han de fer-li saber els possibles problemes que poden tenir i revisar el contingut que volen compartir.
2. Exposició a continguts no adequats a la seva edat
El món d'internet no té límits. El nen es topa amb una gran quantitat i varietat de continguts a YouTube. Sovint, molts d'ells no són adequats a l'edat que tenen. De fet, els infants poden accedir a tot allò que vulguin perquè les restriccions són bastant deficients. Falsificar les dades personals per accedir a segons quins llocs no és gaire complex. Coca recomana als tutors veure YouTube amb els seus descendents.
3. Els prejudicis
Els youtubers i els influenciadors han adquirit els prejudicis que solien associar-se als artistes. "No és una feina seriosa", "et moriràs de gana", "tenen vicis i mals costums" són alguns dels clixés més coneguts popularment. En realitat, darrere d'un vídeo, hi ha un material elaborat i unes capacitats audiovisuals pròpies del nen o nena. El consell de la psicopedagoga familiar és que els pares ajudin els fills a desenvolupar les habilitats multimèdia perquè no poden dependre únicament de la seva personalitat, la qual s'està formant. Els progenitors han de col·laborar a preparar un contingut adient, amb seny, i a editar-lo.
4. Enveja i desaprovació
La popularitat no sempre agrada als altres. Existeix la possibilitat que a l'entorn escolar marginin el nen per l'enveja dels companys, per la desaprovació dels mateixos companys o, fins i tot, per la desaprovació de les famílies dels infants. S'ha de contemplar la casuística que algunes persones no acceptin la faceta 'youtuber' de l'infant.
5. Excés de responsabilitat
La majoria dels pares de menors que triomfen a canals de YouTube solen deixar la seva feina i canvien completament la seva vida per dedicar-se exclusivament al canal del seu fill. Els infants reconeixen aquesta situació i entenen que no poden fallar als seus pares. Aquesta realitat pot generar una actitud de responsabilitat excessiva en el nen o nena.
6. La frustració
Els pares han d'estar molt atents a les reaccions dels seus fills 'youtubers' respecte als continguts pujats a internet. Coca recomana ajudar l'infant a encaixar bé la repercussió que tinguin els vídeos, sigui bona o dolenta, i deixar les decepcions en el món laboral o vocacional, de tal forma que no afectin l'àmbit personal. Segons la psicopedagoga familiar, els tutors han de fer entendre al menor que és una projecció personal i professional, distingint els dos mons i tenint tolerància a la frustració.
7. No tenir clara la seva identitat
El petit 'influenciador' ha de saber discernir els diferents contextos en què es pugui trobar. Quan crea contingut, és el personatge que vol mostrar a les xarxes; tanmateix, quan no està generant material, ha d'entendre que és la persona que el seu entorn proper coneix. En cas contrari, es pot arribar al punt en què l'infant manipula el seu dia a dia pensant que tota mena de vivència es pot convertir en material pel canal. Per tant, no viuen les experiències i vivències de forma autèntica i es perden una bonica part de la infantesa.