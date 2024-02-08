Consells per aprendre a tractar-nos bé a nosaltres mateixos
- La psicòloga Lorena Gascón presenta el seu nou llibre ‘Deja de tratarte como el culo’ al programa 'El Pla B' de Ràdio 4
- L’autoexigència i la cultura són factors que afecten en la manera com ens parlem a nosaltres mateixos
Normalment, tractem bé la resta de persones, però som assertius amb un mateix? Com ens parlem en el nostre diàleg intern? Lorena Gascón, psicòloga i promulgadora de salut mental en xarxes socials i autora del nou llibre 'Deja de tratarte como el culo', explica al programa 'El Pla B' de Ràdio 4 quins factors influeixen en la manera com ens tractem. A més, l'experta dona consells per millorar la relació amb nosaltres mateixos.
Per què ens parlem malament?
L'especialista explica com la relació amb els pares i mares i com ells han estat tractats, poden afectar en la teva conducta interna. La cultura predominant en la societat en què vius, les experiències que has tingut al llarg de la teva vida i l’autoexigència són també factors que et poden portar a percebre la realitat incorrectament.
Lorena Gascón assegura que les xarxes socials afecten les noves generacions a causa de la ràpida i accessible comparació amb vides exemplars: "Ara estan a un clic de comparar-se amb milers de persones que ho fan tot aparentment perfecte".
La procrastinació
Complir amb les expectatives que s'estableixen dins d'una cultura tan perfeccionista provoca un sentiment d'autoexigència. Aquesta pressió per ser perfecte pot provocar que posposem tasques que hauríem de fer. És el que es coneix com procrastinar. Aquesta paraula sovint es relaciona amb ser mandrós o mandrosa. Tanmateix, la psicòloga explica que l'autocrítica, la falta d'autoestima i la incapacitat de regular les emocions són causes que provoquen aquesta situació. Gascón aconsella treballar en l'acceptació d'un mateix per evitar dur al cervell a un sentiment de rebuig i, per tant, no fugir del que has de fer.
El poder de les paraules
Conversar amb un mateix és un aprenentatge continu i s'ha de parar atenció en les paraules que fem servir. Per aquesta raó, l'especialista suggereix treballar la intel·ligència emocional tan aviat com sigui possible, des de l'escola i amb la família. La imatge que es té d'un mateix influeix a l'hora de mostrar-se en societat i en la presa de decisions. "I si ens veiéssim a nosaltres mateixes com ens veuen les nostres mascotes?", pregunta Lorena Gascón. Potser és la solució quan ens fustiguem amb pensaments negatius.