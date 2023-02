L'ésser humà és un animal instintivament social: les relacions interpersonals formen part de la nostra quotidianitat. Hi ha relacions personals enriquidores, però també tòxiques. Mentre les primeres proporcionen benestar emocional i contribueixen al creixement personal d'un mateix, les tòxiques, poden arribar a destruir l'autoestima. Però, som capaços de detectar una manipulació psicològica?

Tam com explica la psicòloga Emma Ribas a ‘Mapes mentals’, la manipulació psicològica s'utilitza com a instrument per aconseguir allò que vol l'altre a través del control mental.

I si ets tu, qui l'està exercint? Les manipulacions psicològiques no sempre s'exerceixen de forma conscient, perquè poden arribar a ser molt subtils. Un exemple és el victimisme, que està molt normalitzat a la societat. Les emocions negatives com la ràbia o l'enveja poden ser desencadenants d'aquestes actituds.

Quan les persones tòxiques formen part de la teva vida

La nostra prioritat per assolir benestar emocional és construir relacions sanes en tots els aspectes de la vida, així com saber detectar aquelles que no ho són. Hi ha certes característiques personals que impedeixen sortir d'una relació tòxica, com la falta d'assertivitat, la dificultat per dir ‘no’, la por als conflictes, a les discussions o a la solitud.

L'exemple més clàssic són les relacions de parella tòxiques, on hi ha la impossibilitat de créixer individualment, poden generar dependència emocional i incapacitat per tallar la relació en casos en què clarament s'hauria d'aturar.

Més enllà de les relacions amoroses, existeixen amistats tòxiques i que aquestes apliquin manipulacions com l'anomenada ‘cubell d'escombraries’, és a dir, utilitzar els amics per bolcar les seves emocions negatives i descarregar el seu malestar. Un altre tipus de relació tòxica és aquell amic/amiga que només parla d'un mateix i no escolta (el que es coneix col·loquialment com tenir verborrea).

“Davant un amic tòxic cal prendre distància i no victimitzar-nos“

Com podem fer-hi front? Segons Emma Ribas, “cal prendre distància, no victimitzar-nos i aprendre'n de la situació per detectar-la més fàcilment en el futur”.

En el cas de l'àmbit familiar, és difícil detectar-les perquè sovint no entra en els nostres esquemes mentals que un familiar ens pugui perjudicar. És natural que no es pugui fer un aïllament i perdre el contacte, però s'ha d'aconseguir espai personal.

I a la feina? No només un superior abusa d'un treballador: també passa quan un company demana favors i abusa de la generositat dels altres per acabar delegant tasques que li pertoquen.

Una relació sana ha de partir de l’interès per l’altra persona, que tampoc vol dir estar al servei de ningú. És important recordar que som éssers compassius, però el primer és cuidar-se un mateix.