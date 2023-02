La paraula narcisisme o narcisista prové del mite grec de Narcís, un adolescent molt atractiu que s’estimava tant a si mateix, que en veure reflectida la seva pròpia imatge a l’aigua, es va ofegar quan intentava fer-li un petó.

I així és com són les persones narcisistes: cregudes, egocèntriques, vanitoses i amb una excessiva admiració i afirmació per part dels altres. “Sempre creuen que estan per sobre dels altres i són capaços d’abusar dels altres pels seus propis beneficis”, explica la psicòloga Sílvia Congost en el capítol de ‘Mapes mentals’ dedicat a les relacions tòxiques.

Segons apunten els experts en psicologia, la persona narcisista —sigui per trastorn mental patològic o amb trets típics d’aquesta personalitat— és el prototip que sol establir relacions tòxiques amb les seves “víctimes”, que també responen a un perfil concret de persona bondadosa i dèbil.

El catedràtic en psicobiologia i neurocientífic Ignacio Morgado exposa que les persones tòxiques “poden ser qualsevol perquè n’esdevenim quan estem dominats per les emocions corrosives, com l’odi, l’enveja, la ràbia o la culpa”.

“Les persones vanitoses estan malferides per circumstàncies que han viscut de petits.“

Les causes del narcisisme cal buscar-les, normalment, en la infància. “Són persones malferides per culpa de circumstàncies que han viscut quan són petits”, assegura Sílvia Congost. Experiències com l’abús físic o sexual, la sobreprotecció o la manca d’afecte, marquen el camí d’una persona adulta amb capacitats destructives cap a les persones del seu voltant.

Després d’anys d’experiència en les relacions de dependència emocional tant en consulta com a través de la seva pròpia vivència, Sílvia Congost ha establert una classificació dels tipus de narcisismes al seu llibre Personas tóxicas (Zenith).