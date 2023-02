Mapes mentals - Les relacions tòxiques

Existeixen les persones tòxiques? Tots podem ser tòxics en algun moment? Com ha de ser una relació sana per evitar la dependència emocional? A ‘Mapes mentals’, en parlarem amb diversos psicòlegs: Sílvia Congost descriurà els perfils del narcisista i de la víctima; Tomàs Navarro posarà en qüestió diversos mites sobre l’amor de parella, l’amistat i la família, i Emma Ribas se centrarà en les armes que les persones tòxiques acostumen a emprar per a la manipulació psicològica. A més, l’expert en comunicació interpersonal assertiva Ferran Ramon Cortés donarà pautes per descobrir que som víctimes d’una relació tòxica.