La síndrome d'alcoholisme fetal. Què és? Quins efectes té? Quina és la situació a Espanya?
- El programa 'El Pla B' parla amb l'autora del llibre 'Síndrome d'alcoholisme fetal', Núria Beltran
- Gràcies a l'adopció internacional, l'entrevistada és mare d'una nena amb trastorns de l'espectre alcohòlic fetal (TEAF), i explica el seu cas a Ràdio 4
La síndrome de l'alcoholisme fetal és un conjunt de problemes físics i mentals que afecten fills de dones que han begut alcohol durant l'embaràs. La beguda traspassa la placenta i pot afectar el desenvolupament del fetus en qualsevol etapa de la gestació, fins i tot durant les primeres setmanes, quan la dona ni tan sols sap que està embarassada. L'autora del llibre 'Síndrome d'alcoholisme fetal', Núria Beltran, explica al programa 'El Pla B' aquest fenomen.
Segons Beltran, a Catalunya la síndrome de l'alcoholisme fetal afecta molts nens i nenes que han arribat després d'un procés d'adopció internacional, especialment procedents de països de l'est com Rússia: "Són fills de mares que bevien alcohol mentre estaven embarassades, nens que han desenvolupat una simptomatologia molt difícil de detectar i que comporta molts problemes".
Efectes adversos de l'alcohol a l'embaràs
La síndrome TEAF és molt greu, però hi ha altres trastorns que es poden confondre amb la Síndrome d'alcoholisme fetal, per exemple, en un infant hiperactiu o amb problemes d'aprenentatge. Segons l'entrevistada, no se li dona gaire importància, quan en realitat pateixen discapacitat greu.
Va clavar una bufetada per gelosia, però al moment se'n va penedir
Núria Beltran va fer una adopció internacional d'un nen i una nena. La nena té trastorns de l'espectre alcohòlic fetal (TEAF), i com a conseqüència té comportaments impulsius i imprevisibles. "S'escapava a córrer, s'enfilava a llocs perillosos, un dia em va llençar una pedra... Quan ja era més gran, va clavar una bufetada per gelosia, però de seguida es va adonar del que havia fet, i se'n va penedir".
Amb la 'part sana' del cervell s'adonen del que fan amb la 'part no sana'
Tal com diu Beltran, són persones d'atac o fugida, que en el moment no raonen, sinó que ho fan a posteriori: "Amb la 'part sana' del cervell s'adonen del que fan amb la 'part no sana'". I assegura que és molt dur per algú amb TEAF veure el mal que fa i no poder-se controlar.
Els efectes nocius de l'alcohol, un problema a Espanya
A Espanya, molta gent desconeix els efectes nocius que pot provocar beure alcohol durant la gestació. Les empreses de begudes alcohòliques d'alta graduació, cerveses, i alguns vins inclouen, voluntàriament el símbol de 'prohibit embarassades' als seus productes. A territori espanyol, la llei encara no obliga a informar-ne.
L'autora afirma que la cultura mediterrània ha fet que els espanyols, tradicionalment, consumeixin alcohols de baixa gradació. A més, Beltran diu que abans estava mal vist que les dones anessin als bars o que s'alcoholitzessin. Els dos clixés han amagat el problema que els nadons puguin néixer amb trastorns, segons ens ha dit l'entrevistada a 'El Pla B'. Però ara, els patrons de consum d'alcohol són diferents: "És un dany que no havíem vist fins ara. Com a molt, podíem pensar que aquell nen afectat és una criatura molt moguda".
Dels 5.000 infants que han vingut de països de l'est entre 2000 i 2016, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) ha constatat que la meitat estan afectats de TEAF.