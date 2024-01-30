5 consells per evitar la miopia envers les pantalles
El vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya (COOOC), Alfons Bielsa, visita el programa 'El Pla B' de Ràdio 4 per parlar de la relació que hi ha entre la miopia i les noves tecnologies. Bielsa afirma s'ha d'evitar que els problemes de vista apareguin i controlar-los. Segons l'especialista, a partir de les cinc o sis diòptries, el risc de despreniment d'alteracions patològiques de retina es dispara. Per aquest motiu, ofereix set consells per evitar ser miop i patir-ne les conseqüències.
1. Dosificar al màxim l'ús de les pantalles
Bielsa adverteix que la racionalització de l'ús de les noves tecnologies és fonamental. Per una banda, és completament desaconsellable donar un mòbil a un nen de dos, tres, o quatre anys. Segons diu el doctor, fins als sis o set anys els aparells electrònics no s'haurien de tocar.
Per altra banda, és imprescindible controlar les hores que estan amb la pantalla. El vicepresident del COOOC demana sentit comú amb la cura visual: "el verí està en la dosi". L'optometrista assegura que l'activitat esportiva, entre molts altres beneficis que aporta, afavoreix molt la reducció de patologies visuals per una raó molt simple: "mentre es fa esport, no s'està amb la pantalla".
Un altre aspecte clau per prevenir patologies als ulls són les pauses. L'especialista aposta pel mètode 20-20-20: cada 20 minuts de pantalles, descansar durant 20 segons fixant la vista a 20 peus (sis metres).
2. Mantenir la distància correcta
L'especialista menciona la distància de Harmon, la que va del colze als dits de les mans, com la que s'ha de tenir envers una pantalla. Els aparells electrònics a curta distància són nocius per als nostres ulls: "El sistema visual està estressat i s'adapta a la visió propera. Les pantalles són màquines de fer miopia".
3. Parpellejar
Si parpelleges contínuament, al cap d'unes setmanes millores la qualitat de visió.
Segons Bielsa, en una conversa normal es parpelleja entre cinc i 25 vegades. En canvi, davant d'una pantalla entre dues i cinc vegades, i genera molèsties, picor als ulls i incomoditat. El vicepresident del COOOC suggereix agafar un gomet vermell o algun objecte que cridi l'atenció i situar-lo prop de la pantalla per recordar que s'ha de parpellejar. "Al cap d'unes setmanes millores la qualitat de visió".
4. Si es pot llegir amb llum natural, millor
Bielsa explica que la llum natural és un factor inhibidor de la miopia, però en cas de no disposar-ne hi ha alternatives. Per exemple, és més còmode llegir amb un llibre electrònic que amb una tauleta (de focus LED). L'e-book és molt més descansat per la vista perquè utilitza una tecnologia que imita al paper, reflecteix la llum natural. La claror de fora no interfereix la il·luminació interna, i la tinta electrònica permet llegir l'energia del sol.
5. No mirar pantalles a les fosques
El doctor assenyala que si s'han de fer servir pantalles, no es faci a les fosques. Tanmateix, si és imprescindible utilitzar-les, aconsella connectar l'opció "night shift", la configuració de llum nocturna: "La visió és molt més càlida i facilita el descans, tot i que no és recomanable fer servir pantalles abans d'anar a dormir".