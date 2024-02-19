Vols saber si ets una persona amb alta sensibilitat?
- Entre un 25 i un 30% de la població és altament sensible
- La psicòloga Anna Romeu defineix com és una persona PAS a 'El pla B' de Ràdio 4
T’han dit mai que ets una persona massa delicada? Vius les emocions a flor de pell? Estàs molt alerta del que succeeix al teu voltant? Aquests són alguns trets que defineixen una persona altament sensible (PAS).
La psicòloga Anna Romeu i Teresa Nandín, presidenta de l’Associació Catalana de Persones amb Alta Sensiblitat (ACPAS), expliquen al programa 'El pla B' de Ràdio 4 com reconèixer i tractar algú que és PAS.
Com és una persona PAS?
Una persona altament sensible és aquella que té un sistema nerviós central més receptiu a l’entorn, capta més els estímuls i, per tant, la seva resposta emocional és més intensa. A més, arriben a nivells de saturació més ràpids, tant mentals com físics.
Anna Romeu, experta en aquests casos, defineix dos comportaments que poden indicar si ets PAS o no:
- Alta activació cognitiva: dones massa voltes a les coses, no et passes res per alt i processes la informació de manera molt ràpida.
- Activació sensorial: captes més estímuls de l’entorn: sorolls, olors, colors i llum… i, en general, et mous per un sentit addicional, la intuïció.
Segons diversos estudis, entre un 25 i 30% de la població té alta sensibilitat. La presidenta de l’ACPAS, Teresa Nandín, creu que passen desapercebudes en els entorns laborals i educatius. “Són persones totalment normals que porten vides com tothom. No necessiten un tracte especial”, afirma Romeu. La psicòloga proposa que es respecti la seva manera de ser i no s’intenti canviar la seva personalitat.
Com que estan més pendents de tot, les repercussions són més fortes i, per aquest motiu, la sensibilitat s'intensifica. Ambdues expertes recomanen que cadascú es cuidi més i es conegui en profunditat per saber el que necessita.