La cirurgia estètica als homes, un fenomen en auge
- Cada cop més homes accedeixen a quiròfans per motius estètics, especialment per operacions de blefaroplàstia i rinoplàstia
- El Doctor José María Serra explica a 'Xavifòrnia' els motius de l'increment de cirurgies plàstiques entre el gènere masculí
Segons un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SEPCRE), a Espanya el 15% de les operacions corresponen al sexe masculí. Aquesta xifra s'ha incrementat en els darrers anys. El Doctor José María Serra, especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, afirma al programa 'Xavifòrnia' que les operacions estètiques més freqüents entre els homes són la blefaroplàstia, per treure l'excés de pell a les parpelles, i la rinoplàstia, per retocar-se del nas.
La influència de les xarxes socials
El que demostren els estudis és que anem de la mà de la tendència actual.
Serra explica els factors clau perquè cada cop més homes vulguin veure's millor. Segons el doctor, les xarxes socials han tingut un paper fonamental en l'increment de les operacions estètiques en els homes. L'evolució de la societat també es manifesta en la cura delpropi cos: "El que demostren els estudis és que seguim la tendència actual".
Desafortunadament, José María Serra considera que hi ha dos perills. Un és que les persones es posin en mans de qualsevol cirurgià anunciat per 'influencers' a les xarxes socials, sense verificar prèviament si el doctor està prou qualificat per poder dur a terme les operacions. L'altra amenaça és que, també a les xarxes, es creen tendències amb tècniques concretes que fa que els pacients vulguin copiar-les. Comencem a veure llavis idèntics o celles elevadíssimes ('foxy eyes') en moltes persones. "Com totes les tendències, són passatgeres", assenyala.
La COVID-19
Veies una persona amb mascareta i, quan la tornaves a veure sense, era una altra.
El Doctor Serra explica que la pandèmia de la COVID-19 va suposar un punt d'inflexió en el perfil de pacients, amb noves operacions i amb l'increment d'intervencions realitzades, especialment en les cirurgies facials. L'expert considera que un dels motius d'aquest augment és perquè la cara es veia durant les videotrucades que es feien al confinament. També creu que un altre motiu és l'imaginari que ens fèiem de com era un rostre amb el tapaboques: "Veies una persona amb mascaretes i, quan la tornaves a veure sense, era una altra".
L'expert conclou la seva intervenció a 'Xavifòrnia' amb una advertència: al camp de la cirurgia estètica és important posar-hi seny i moderació.