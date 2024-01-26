Sis motius pels quals no hauries de fer dieta
- El programa 'Xavifòrnia', de Ràdio 4, tracta l'alimentació i la concordança entre la ment i el cos
- Mery Viñas, psicòloga especialitzada en la relació amb el menjar i l'autoestima corporal, afirma que les dietes no són necessàries
Les persones han rebut sempre missatges massius sobre l'alimentació i el físic per part de companys de feina, família o metges, entre d'altres, que ara s'accentuen a les xarxes socials. L'obsessió per modificar l'organisme i encaixar a la societat és a tot arreu. S'ha imposat un model tipus de cos i ningú vol sentir-se exclòs.
És possible tenir una alimentació saludable i estar en forma sense renunciar a allò que més ens agrada menjar? El programa de Ràdio 4 'Xavifòrnia' rep la visita de Mery Viñas, psicòloga especialitzada en la relació amb el menjar i l'autoestima corporal, que no recomana fer dieta i desmunta aquest concepte explicant els motius pels quals no hauries de fer règim.
1. L'objectiu de la dieta és perdre pes, no cuidar-se
Segons Viñas, una persona que fa dieta posa el focus en perdre pes per veure's bé, no per una qüestió de salut. En el fons, s'ha de preguntar què demana el seu cos per connectar amb el que realment necessita.
2. Efecte 'io-io'
Després d'una dieta on es passa gana, s'agafen més quilos per si ve una altra època de fam: és l'efecte "io-io". El cos interpreta que no hi ha menjar i, quan acaba la dieta, vol recuperar tot allò que ha perdut. Hi ha estudis que diuen que el 95% de les persones que fan règim recuperen el seu pes, de les quals dos terços agafen més quilos.
3. Sentir-se bé o malament en funció del que es menja
L'excés d'informació sobre nutrició i la dicotomia entre aliments bons i dolents crema molt mentalment. Hi ha la idea de ser bona persona i sentir-se bé si s'ingereixen els aliments "correctes", i el contrari si es mengen els aliments "prohibits" per la dieta.
4. Engany i autoengany
Tothom intenta no sortir de l'estàndard, però molts no ho poden evitar. Hi ha pares que busquen que els seus fills no se surtin de l'estàndard de cos imposat per la societat i els obliguen a fer dieta. Sovint aquests nens mengen d'amagat i creixen amb Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) que arrosseguen fins a l'edat adulta, on acabaran enganyant-se a si mateixos.
5. No existeix la dieta perfecta
Segons afirma la psicòloga, les persones que estan menjant sempre de manera perfecta no representen la realitat. El règim perfecte no existeix. A més, això genera sensació de culpa i de frustració.