Per què ens despertem mentre dormim?
- Segons la Societat Espanyola de Neurologia, entre un 20 i un 48% de la població adulta es desperta mentre dorm
- Al programa 'Xavifòrnia' l’especialista en neurofisiologia clínica, Javier Albares, identifica l’estrès com a causa principal d’insomni
Despertar-se durant la nit és una de les experiències més comunes entre la població. Cada cop interrompem amb més freqüència la son i l’enigma està a trobar les causes i factors que contribueixen en aquests despertars nocturns. L’especialista en neurofisiologia clínica i membre de la Sociedad Española del Sueño (SES), Javier Albares, aclareix aquesta incògnita a ‘Xavifòrnia’ de Ràdio 4.
L’estrès com un dels factors principals
La Societat Espanyola de Neurologia afirma que entre un20 i 48% de la població adulta es desperta quan dorm. Un 10% d’aquest percentatge podria respondre a trastorns crònics o greus de la son si el problema es produeix tres cops per setmana durant tres mesos.
L'apnea del son o els trastorns emocionals són alguns factors que provoquen dificultat per quedar-se adormit o despertar-se durant la nit. Però segons Albares, l’estrès és la causa principal d’insomni entre una societat que perillosament l’ha normalitzat. L'excés de cortisol i adrenalina que genera estar estressat es pot arribar a desencadenar a partir del simple ús de les alarmes dels mòbils que interrompen alguna fase del son. “Ens posem alarmes per interrompre el nostre son, però no posem alarmes mentre dinem”, planteja l’especialista.
Qualitat, profunditat i continuïtat
Històricament, dormir era perdre el temps
Javier Albares reconeix a 'Xavifòrnia', programa disponible a RTVE Play, que com a societat tenim un greu problema: “Històricament, dormir era perdre el temps, així que li hem donat menys importància i li dediquem menys hores." L'expert en neurofisiologia afegeix que les conseqüències d’un son no reparador poden repercutir directament en el nostre funcionament diürn i provoquen un mal rendiment i canvis d’humor. És per això que l'Organització Mundial de la Salut recomana dormir mínim sis hores diàries.
Però a banda de descansar més, Albares proposa tres solucions per millorar la son: qualitat, profunditat i continuïtat. Dormir més hores és important, però també ho és fer-ho bé, amb suficients ones a la fase REM i, a ser possible, sense interrupcions.
El medicament com una eina més
La via més fàcil per derrotar l'insomni sol ser l'ús de pastilles per a dormir. L'especialista recomana que aquestes siguin sempre un eix més, però no l’únic. Javier Albares conclou que el més important és que cadascú trobi l'arrel del seu despertar intermitent, abans de medicar-se.