El fracàs en la lluita contra l'insomni

Creixen els problemes per dormir. De fet, es calcula que entre el 20 i el 48% de la població espanyola té problemes per agafar el son i el 10% pateix insomni crònic. I per paliar-ho augmenta també el consum de fàrmacs. Un estudi de mercat xifra en gairebé 12 milions les capses de pastilles per dormir sense recepta que es van vendre l'any passat a Espanya, el país del món que més fàrmacs d'aquest tipus consumeix.