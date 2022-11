Insomni: la dificultat d'agafar el son

Creixen els problemes per dormir. De fet, es calcula que entre el 20 i el 48% de la població espanyola té problemes per agafar el son i el 10% pateix insomni crònic. I per paliar-ho augmenta també el consum de fàrmacs. Un estudi de mercat xifra en gairebé 12 milions les capses de pastilles per dormir sense recepta que es van vendre l'any passat a Espanya, el país del món que més fàrmacs d'aquest tipus consumeix.

L'insomni és la dificultat per quedar-se adormit o bé agafar el son, o totes dues coses. Com a resultat si es dorm poc o la qualitat del son és menor el més normal és que l'endemà no ens sentim descansats i tinguem problemes per rendir. Els especialistes asseguren que si es triga més de 30 minuts a adormir-se o si es dormen menys de sis hores ja podem sospitar que patim un trastorn de son, que és una circumstància més freqüent del que pensem.

Els metges estimen que al voltant del 10% de la població té insomni de manera crònica, i que gairebé el 50% el pateix en algun moment de la vida. Hi ha col·lectius, com la gent gran i les dones a la menopausa, que són més propensos a tenir dificultats per agafar el son però no són els únics. I això a mig termini té efectes negatius per a la salut mental, la salut física, la qualitat de vida i el rendiment laboral.

Les hores necessàries de son varien durant la vida. Mentre que un nounat dorm entre 16 i 18 hores i un adolescents en té prou amb 9 o 10, de mitjana la població adulta hauria de dormir un mínim d'entre 7 i 8 hores diàries. Això no vol dir que hi hagi excepcions, i que determinades persones se sentin perfectament només havent dormir unes 5 o 6 hores.

Símptomes de l'insomni Haver d'esperar molta estona per adormir-se.

Despertar-se diverses vegades durant la nit o fer petites capcinades sense poder allargar el son

Sentir-se com si no s'hagués adormit res

Disminució remarcable del temps de son, cosa que passa quan la persones es desperta massa aviat de manera continuada.

Tipus d'insomni No tothom que pateix insomni comparteix diagnòstic i, per tant, ha de seguir un tractament diferent. Els tipus més habituals són tres: Transitori: Dura molt pocs dies i desapareix. Es presenta en individus que mai no han tingut aquest problema de son, però es dona per situacions concretes i transitòries, com ara estrés a la feina o per exàmens, o en casos com tenir 'jet lag' o dormir en ambients estranys. En aquests casos no és recomanable prendre cap tipus de mesura i tenir una mica de paciència.

De curta durada: És el més comú i acostuma a durar un màxim de quatre setmanes. Està causat per situacions estressants, més greus que les anteriors, com pot ser per exemple la mort d'un familiar o tenir problemes econòmics".

De llarga durada: Es considera insomni crònic quan els problemes de son es presenten durant un període superior a un mes. En aquests casos es pot instaurar un tractament amb fàrmacs.

Múltiples causes Segons els especialistes, el més important és determinar l'origen i els factors que desencadenen l'insomni perquè d'ells depenen encertar amb el tractament. Les causes fisiològiques són les més fàcils d'evitar i de tractar. Per exemple, quan dormim a llocs sorollosos, calorosos o desagradables, o bé si patim malalties respiratòries. Entre aquestes també s'inclouen el consum d'alcohol, tabac i begudes estimulants com el cafè, o fer exercici físic abans de ficar-se al llit, els canvis freqüents d'horaris o de torn laboral. Qué podemos tomar para combatir el insomnio Pel que fa a les causes psicològiques, la més freqüent són les emocions com l'estrès de la vida diària i els esdeveniments de tipus personal, ja siguin afectius o laborals, perquè actuen com a estimulants de l'escorça cerebral. S'hi poden afegir també les causes psiquiàtriques que són més difícils de tractar com la depressió, l'ansietat, l'anorèxia nerviosa o les crisis psicòtiques.