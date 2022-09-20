Jimena Amarillo presenta 'Según me despierte'

La muy singular Jimena Amarillo se pasa de la música a la radio por la via de un programa muy especial en Radio 3 Extra. Un espacio dedicado a l“buen charloteo sobre absolutamente cualquier cosa” que se le ocurra según se despierte, con canciones de artistas sugerentes y lo que le sugieren.

La cantante valenciana, que triunfó en la última fiesta de Radio 3 Extra, hace un pop íntimo con unas letras audaces para retratar sentimientos y emociones. Nostálgicas y melancólicas. Autosuficientes e íntimas. De una persona que vive el día con la música. Con un punto de timidez que contrastará con este programa de Radio 3 Extra.

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En esta primera entrega de Según me despierte, Jimena Amarillo estará melancólica hablando de cambios y contando anécdotas, pasando por varias canciones e hilando cosas que debes conocer.

Todos los martes en la web de Radio 3 Extra y en la App exclusiva solo de Radio 3.