España experimentará una importante transición meteorológica durante este fin de semana debido a la irrupción de un potente sistema de altas presiones que estabilizará el clima y provocará un ascenso generalizado de las temperaturas máximas en la mayor parte del país.

Tras varias jornadas marcadas por la inestabilidad en diversos puntos del territorio nacional, la entrada de este anticiclón favorecerá un ambiente más despejado y templado durante las horas centrales del día, aunque todavía se mantendrán heladas moderadas en los Pirineos y débiles en las montañas del norte, el sureste peninsular y el este de las mesetas.

A pesar del ascenso térmico diurno, la estabilidad atmosférica propiciará la formación de nubes bajas y nieblas densas durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana. Estos bancos de niebla afectarán a los entornos de montaña, la meseta norte, las depresiones del nordeste, la meseta sur, Extremadura y el interior gallego.

Respecto a las precipitaciones, quedarán restringidas a episodios débiles en el oeste de Galicia, el Cantábrico y el suroeste peninsular, mientras que en las islas Baleares los chubascos matinales remitirán rápidamente a partir del mediodía.

El sábado se estabiliza el tiempo y suben las temperaturas

Durante la jornada del sábado, el sistema de altas presiones terminará de asentarse sobre la Península y los archipiélagos, garantizando un día de tiempo estable en la práctica totalidad del mapa nacional.

Desde primeras horas se observará una apertura de claros en el extremo norte, la mitad occidental y Baleares, quedando los cielos poco nubosos a medida que avance la jornada.

No obstante, la nubosidad continuará siendo algo más persistente en el Mediterráneo, el noroeste peninsular y zonas de montaña. En las cuencas del interior, como la depresión del Ebro y la meseta castellana, las nieblas matinales serán densas e incluso persistentes.

En lo relativo al comportamiento de los termómetros, las temperaturas máximas registrarán un repunte general en casi toda la Península, siendo este ascenso especialmente acusado en zonas montañosas. Por el contrario, en los valles del nordeste se prevén descensos en las máximas debido a la escasa insolación provocada por las nieblas persistentes.

Las mínimas aumentarán en el noroeste, pero descenderán en la mitad oriental peninsular y en los archipiélagos. En Galicia y el Cantábrico soplarán vientos del sur, con lluvias en A Coruña, mientras que en el mar de Alborán y el Estrecho soplará levante.

Domingo con ambiente soleado y heladas pirenaicas

La jornada del domingo mantendrá la tónica de gran estabilidad climática, con un predominio de cielos soleados en la mayoría de comunidades autónomas. El sol permitirá que las temperaturas máximas continúen su escalada diurna, dejando un ambiente agradable por la tarde.

Sin embargo, el ambiente nocturno seguirá siendo frío, con heladas moderadas en los Pirineos, donde podrán ser fuertes en cotas altas, y heladas débiles en el sistema Ibérico, la sierra de Madrid y las montañas del sureste.

El viento cobrará mayor protagonismo durante el domingo en el tercio este peninsular y en las islas Baleares. Se esperan rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y en Baleares, mientras que el cierzo soplará fuerte en el bajo Ebro en las primeras horas.

En el litoral gallego soplará viento del sur moderado, y en Canarias se mantendrán cielos nubosos con lluvias en el norte de las islas montañosas debido a los alisios moderados con intervalos fuertes. De este modo, el fin de semana concluirá con un tiempo invernal seco en casi toda España.

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