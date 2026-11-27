Este 27 de noviembre llegan las rebajas del Black Friday. Una cita ya asentada en nuestro país donde muchos aprovechan para adelantarse a sus compras navideñas. Una campaña que desde los centros logísticos preparan con mucha antelación y en el que pueden llegar a ver su productividad multiplicada por cinco. Es el caso de 'Factor 5', en Alovera, Guadalajara. Un grupo con muchos frentes abiertos para esta campaña y que trabaja en sectores de retail, automóvil, farmacia y uno en los que en los últimos años han crecido esepcialmente los pedidos: cosmética y perfumería.

Alberto Vicente, el director técnico de este grupo, nos abre las puertas de la nave industrial para hablarnos sobre la particular forma de preparación de estros centros en una fecha tan señalada. Todo arranca justo después del verano porque toda anticipación es poca: "Nuestro papel de distribuidor nos hace que no suframos tanto los días de campaña, pero sí durante cinco o seis antes, cuando ya hemos experimentado el incremento de volumen. Ese estrés nos ha llevado esta semana a estar más tranquilos", nos explica.

En esta nave en particular, enfocada en pedidos del sector farmacéutico y cosmético viven dos realidades paralelas: "Tenemos sentimientos encontrados porque la parte farmacéutica adolece menos estas campañas. El consumismo es más normalizado a lo largo del año. El hecho de no tener tanto cliente desbocado en un momento concreto nos suaviza". Algo que sí ocurre con cosméticos y perfumes: "Aquí trabajamos el 'ecommerce' (comercio electrónico) y eso en un sector como este hace que tengamos mucho volumen. Hemos ampliado hasta cinco veces la actividad normal. De 20.000 unidades hemos pasado a 100.000. Incrementa la maquinaria, espacios, contrataciones... Pero también cinco veces más de nerviosismos y estrés", confiesa Vicente.

El comercio digital lidera y exige a las logísticas

Los patrones que socialmente vemos con estas compras compulsivas "los sufrimos aquí laboralmente", dice el director técnico. "Notamos que la gente que compra más desde su casa a través de plataformas de venta de las empresas en lugar de centros de distribución o tiendas físicas porque repercute en los descuentos". Sin embargo, en esta empresa de logística confluyen ambos mundos: el físico y el digital. Cada uno con su espacio, su personal y sus exigencias. Sobre todo en los dedicados al 'ecommerce': "Logísticamente es más complejo ya que preparar unidades concretas para personas requiere más detalle, cariño y minuciosidad que para una gran empresa o superficie, que permite algún margen de error. Date cuenta de que entregar una unidad de menos en una gran superficie es un detalle irrisorio y en una casa es un auténtico cisma. Necesitamos mimar mucho más el proceso para que el cliente final esté más satisfecho".

Para ello cada año aumentan las contrataciones. Desde la empresa 'Adecco' lo saben bien y llevan varias semanas preparándose para "cuando llegue el arreón", como dice Rafael Fernández, gerente en la delegación de Guadalara: "Ahora mismo en Castilla La Mancha se han abierto unas 1.300 posiciones. Es la cuarta autonomía que más puestos de trabajo está ofreciendo. Lidera la provincia de Toledo con 800 contrataciones y Guadalajara es la segunda, con 300, en los tres principales sectores: logística, industrial y hostelería".

El perfil más demandado en el que nos ocupa es el de carretillero y preparador de pedidos. Dos funciones cada vez más abiertas a personas sin experiencia: "Ahora mismo estamos en un 50/50", explica Fernández, que incide en cómo las empresas, cada vez más, se aventuran a contratar a personas sin competencias. "Les damos la oportunidad de integrarse en un sector que pueda ser desconocido para ellos con dos tipologías de contratos: fijos discontinuos, para darles más continuidad, más allá de la estacionalidad; y puntuales, sólo para este tipo de campañas".

Los datos aportados por UGT Castilla la Mancha amplían las contrataciones. Según sus estimaciones en todos los ámbitos y sectores, se han firmado 6.115 contratos durante los preparativos de esta campaña. 1.920 de ellos en Toledo, 2.770 en Guadalajara, 585 en Ciudad Real, 560 en Albacete y 280 en Cuenca. La mayor parte de ellos en los sectores del comercio, la logística y el transporte.

La IA como aliado para la previsión

Como indica Alberto Vicente, la campaña comienza mucho antes de estas semanas de locura de mediados de noviembre. Desde verano ya se piensa en el Black Friday y en la posterior campaña de Navidad. Por ello, desde la experiencia, abogan por una comunicación estrecha con las grandes superficies que pueden adelantarles el volumen de previsiones que esperan: "Hay momentos de tensión que procuramos evitar o intentamos regatear, pero siempre surgen necesidades de personal extraordinarias, máquinas que se rompen y no hay disponibilidad. En esta nave hemos implantado modelos predictivos con Inteligencia Artificial, que nos permiten ante incremento de volumen de los clientes, predecir algunas soluciones que nos permiten tener un anticipo de lo que puede ser. Si el cliente nos facilita la información de antes, ganamos en antelación con contrataciones, refuerzo de máquinas y cultura de esfuerzo con los trabajadores", explica.

Un sistema con el que preparan el terreno para que estas semanas todo vaya lo más rodado posible en una cadena de acontecimientos que debe estar bien engrasada... Y que no para, porque la campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina.