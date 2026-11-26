Edmundo González, opositor venezolano que encabezó la candidatura presidencial contraria a Nicolás Maduro en las últimas elecciones, ha anunciado este jueves en redes sociales que regresará próximamente a Venezuela. González ha dicho que volverá para estar presente en la peregrinación de la Virgen de Coromoto. La prensa venezolana recoge que la celebración está prevista a principios de diciembre, unos recogen que el regreso de González puede ser el 3 y otros el 5 de diciembre.

En su mensaje, González, que huyó a España, ha agradecido a "los venezolanos, a España y a mi familia" porque "durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa".

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", ha añadido.

Este pasado miércoles, la líder opositora venezolana María Corina Machado ya había asegurado que el excandidato presidencial estaría "pronto" de vuelta en Venezuela.

Exiliado en España desde septiembre de 2024

Edmundo González, que sustituyó a Machado en la papeleta electoral tras su inhabilitación, se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024, después de abandonar el país tras unos comicios en los que el expresidente Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor.

González, que aseguró que salió de Caracas por "presiones y amenazas", solicitó asilo político al Gobierno español y prometió seguir luchando por "la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela" desde el exilio. Tras los comicios, la Comisión Nacional Electoral (CNE) venezolana validó la victoria de Maduro, pero las actas oficiales nunca se hicieron públicas.

La oposición recabó el 80% de las actas que, aseguraban, certificaban su victoria, y denunció la votación como fraudulenta. La comunidad internacional también cuestionó los resultados y, de hecho, unos días después de la llegada a España de Edmundo González el Congreso de los Diputados lo reconoció como presidente electo de su país, no así el Gobierno.

Por su parte, María Corina Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 y regresó el 25 de octubre de 2026.

El Gobierno de Venezuela, presidido por la chavista Delcy Rodríguez, ha acercado posiciones con Washington a raíz de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que fue apresado Maduro.