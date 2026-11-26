La capital castellanomanchega celebra su cumpleaños como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por todo lo alto. Y no es para menos, porque ya son 40 años desde que la UNESCO le otorgó este título.

Actividades durante el día

En el día festivo, la ciudad de las tres culturas cuenta con un amplio programa de actividades gratuitas. Así conmemora las cuatro décadas, desde 1986, de reconocimiento internacional a la riqueza histórica, artística y monumental de la ciudad.

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana. Primero, con un concurso de pintura rápida en el Templete del Paseo Merchán. En este concurso no importa el estilo ni la técnica, ya que lo verdaderamente relevante estará en cómo plasmen los participantes su visión de la capital. Es decir, se podrán ilustrar desde espacios naturales hasta algún monumento emblemático.

Otra de las actividades destacadas es un concierto conmemorativo protagonizado por 'Jóvenes Músicos Toledanos'. La entrada será gratuita hasta completar aforo del Teatro de Rojas. El teatro, también podrá ser visitado en "mini-visitas" guiadas. De esta manera, los participantes conocerán las entrañas de uno de los lugares más importantes de la ciudad. Recorrerán sus palcos, pisar las tablas del escenario y conocer su maquinaria. Estas visitas se harán en grupos reducidos (10 personas como máximo). Con multitud de horarios desde las 16:00, 16:30, 17:15, 17:45, 18:30, 19:00, 19:45, 20:15, 21:00 y 21:30 horas.

Cartel Oficial del 40 aniversario de Ciudad PatrimonioAyuntamiento de Toledo

¿Cómo se convirtió Toledo en Ciudad Patrimonio?

Fue en el 1985 cuando el Ministerio de Cultura de España, bajo la alcaldía de Joaquín Sánchez Garrido presentó la candidatura oficial. Más tarde, en abril de 1986, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) emitió un informe favorable tras evaluar el casco histórico. Curiosamente, en los documentos oficiales de la época, el organismo internacional llegó a describir a Toledo como "la pequeña Florencia de España" debido a su densidad artística y monumental.

Finalmente, La UNESCO inscribió la ciudad con el número de referencia 379 destacando más de dos milenios de historia continuada y su valor como "ciudad de las tres culturas": cristiana, judía y musulmana. Además, se protegieron unas 260 hectáreas del Casco Antiguo delimitado por el río Tajo.