Imaginemos dar un paseo que nos permita asomarnos a la guerra del Golfo, a un campo de refugiados afganos en Pakistán, ver escenas cotidianas en Tíbet o India, o los desastres del once de septiembre en Nueva York. Imaginemos encontrarnos con una serie de retratos de personas de muchos lugares diferentes del mundo. Personas a las que miramos a los ojos, frente a frente. Pero que también nos miran a nosotros y nos interpelan.

Todo eso, al precio de una entrada. Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao presenta la exposición 'Steve McCurry Icons'. Una retrospectiva con 110 imágenes de gran formato del fotógrafo estadounidense, uno de los más reconocidos de nuestro tiempo. Una muestra que permite ver lo mejor de todos los proyectos de este fotoperiodista, cuyo trabajo suelen definir los expertos con una palabra: humanista.

Contador de historias

Steve McCurry se define a sí mismo como un contador de historias. Lo remarca la comisaria de la exposición, Biba Giacchetti. El propio fotógrafo ha dicho que "cada imagen debe valerse por sí misma, con su propio lugar y sentimiento". Y McCurry es, a juico de los expertos, uno de los pocos que tiene ese don. En otra de sus frases aconsejaba: "si esperas, la gente se olvidará de tu cámara y el alma emergerá a la luz".

Biba Giacchetti dice que "la exposición está diseñada como un paseo para la gente, puede ir, venir, decidir dónde parar, qué observar, no están obligados a hacer un itinerario específico". Las imágenes son muy diferentes, explica: algunas veces son poéticas, otras son dramáticas o teatrales. También aparecen muchos animales, señala, algo que encanta a los niños. Pero por encima de todo, "todo es muy serio. Todo es un mensaje real".

Una vida dedicada al fotoperiodismo

El trabajo de Steve McCurry es mucho más que la famosísima fotografía de la joven refugiada afgana Sharbat Gula que fue portada de la revista "National Geographic", y que también se expone en Azkuna Zentroa. Ha recorrido el mundo a lo largo de casi cinco décadas. Su característica personal es combinar el rigor del fotoperiodismo con la fascinación por las personas y las historias que esconden.

Es uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro tiempo. Su visión del mundo ayuda al espectador a verlo de otra manera. Sus fotografías invitan a detenerse, observar y descubrir lo que hay más allá. Una forma de mostrar la realidad que nació en los años 70, cuando abandonó su trabajo en un periódico y viajó a la India. Un lugar muy diferente del que él conocía y que marcó su trayectoria y su manera de observar. Un fotógrafo que ha marcado una época.

La exposición Steve McCurry Icons ha recorrido más de 75 países de todo el mundo. En Bilbao se podrá visitar hasta el 29 de marzo en Azkuna Zentroa.