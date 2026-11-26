Este miércoles 25 de noviembre Extremadura volvió a salir a la calle un año más para alzar su voz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las manifestaciones más numerosas se han dado en las principales ciudades, como Mérida, Badajoz y Cáceres.

Sin embargo, Aldeanueva del Camino ha vivido quizá la protesta más emotiva. Decenas de vecinos han marchado bajo un conmovedor silencio por la travesía de la localidad con el recuerdo a su vecina María, asesinada presuntamente por su pareja en mayo de 2025.

Una marcha en memoria de María "pensando en la mujeres que les puede pasar lo mismo", ha asegurado una de las participantes. El recorrido ha terminado frente al monolito levantado en su recuerdo en el pueblo, y al lado del que la hermana de la vícitma ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que ha lamentado "convivir con una ausencia que nunca se llena".

Estamos hartas de los asesinatos, estamos hartas del patriarcado Ana Isabel Guzmán, Fundación CEPAIM

Varios centenares de personas han participado en la manifestación de Mérida bajo el lema 'Hartas', organizada por la Plataforma 8M de la capital autonómica. "Estamos hartas de los asesinatos, estamos hartas del patriarcado", ha denunciado Ana Isabel Guzmán, de la Fundación CEPAIM.

"Ni una más, ni una menos, con vida nos queremos" ha sido una de las consignas más coreadas por las personas participantes. Entre ellas, 47 mujeres han portado otras tantas velas, una por cada mujer asesinada este año por violencia machista. Desde la Asociación Malvaluna, Catalina Galán, ha reivindicado que "se hace imprescindible salir a la calle a denunciar semejante barbarie".

'El silencio nos mata, rompamos el silencio'

En Badajoz, la convoctoria ha sido de la Asociación de Mujeres Progresistas bajo el lema 'El silencio mata, rompamos el silencio'. Para visibilizar la dimensión del problema y honrar la memoria de las víctimas, han pronunciado los nombres de las 47 asesinadas este año en España.

En el manifiesto, la periodista periodista Rebeca Porras ha destacado como "fundamental combatir todos los discursos de odio hacia las mujeres que aumentan la inseguridad, cuestionan a las víctimas de maltrato y envalentonan a los maltratadores".

"Es fundamental que nos impliquemos para que consigamos cambiar cosas", ha reivindicado una de las participantes en los actos, en los que también se ha dedicado un minuto de silencio a las víctimas, roto por el aplauso final y al grito de "no estamos todas, faltan las asesinadas".

Un momento de los actos por el 25N en BadajozJosé Luis Martín / RTVE Extremadura

Un millar de personas en Cáceres

En Cáceres, un millar de personas ha participado en la marcha convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad bajo el lema 'Ni una menos, ni un paso atrás'. Ha partido de la Plaza de América hasta concluir en la Plaza mayor con una gran concentración.

La encargada de leer el manifesto ha remarcado que "nos duele y nos indigna cada mujer asesinada por el simple hecho de ser mujer" y Casimira González, miembro del grupo coordinador de la plataforma convocante ha llamado la atención sobre la deriva actual al asegurar que "están intentando retroceder nuestros derechos. Se ha luchado mucho por ellos como para que ahora nos los quiten, entonces ni una menos, ni un paso atrás".