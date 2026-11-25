La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al exdirigente de ETA Henri Parot por la "extrema gravedad" de los delitos cometidos, y ha planteado una reforma legal para que las víctimas del terrorismo puedan recurrir la concesión del régimen de semilibertad a los presos.

El juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, invita a reflexionar sobre la posibilidad de reformar la ley para que, al contrario de lo que ocurre ahora, que sólo puede recurrir la Fiscalía, las víctimas también puedan impugnar permisos de salida (al menos el que inicia la cadena permisiva), la flexibilización del cumplimiento o la clasificación en tercer grado.

Lo hace en el auto en el que revoca el tercer grado concedido por la administración autonómica a Henri Parot, que se mantendrá por el momento en el régimen de semilibertad en el que ya se encontraba, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite ir a trabajar o a hacer voluntariado y pernoctar en prisión.

De esta forma estima un recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Parot y, al mismo tiempo, plantea una reforma legal para que las víctimas de delitos de terrorismo puedan recurrir resoluciones como los permisos de salida o las clasificaciones en tercer grado, al contrario de lo que ocurre ahora.

La "extrema gravedad" de los hechos y el "elevadísimo" número de víctimas mortales

En línea con los argumentos del fiscal, Castro considera que no puede obviarse la "extrema gravedad" de los hechos delictivos, el "elevadísimo" número de víctimas mortales y el impacto producido en sus familias, amigos y en la sociedad.

Como señala la Fiscalía, no basta con atender a la edad, el arraigo familiar o social, el disfrute de permisos de salida o la aplicación del régimen de semilibertad, sino que se tiene que hacer una valoración completa del proceso de reinserción, con todas las variables, como la extrema gravedad delictiva, que no finaliza su condena hasta 2028 y que ya goza del régimen de semilibertad del 100.2.

Considera, por tanto, que hace falta una consolidación que justifique el tercer grado, en línea con el criterio de la Fiscalía, que lo impugnó, por precipitado y recordó que Parot, responsable del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, está condenado por atentados que provocaron la muerte de 39 personas.

Una reforma legal para que las víctimas puedan recurrir

Castro rechaza en su auto la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento, al considerar que no está previsto en la ley del Estatuto de la Víctima, que solo permite recurrir al interno y a la Fiscalía. Por ello plantea esa reforma legal y acuerda trasladarles la correspondiente información conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima del Delito.

El juez dedica un apartado de su auto a motivar por qué no es posible admitir la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento.

La ley del Estatuto de la Víctima, explica, regula la participación de las víctimas en la fase de ejecución penal y en la ejecución penitenciaria, pero el recurso de estas se ciñe al auto por el que determinados beneficios penitenciarios se aplicarán sobre el límite de cumplimiento de condena y no sobre el total de la pena impuesta.

La ley también excluye el derecho de las víctimas a recurrir los beneficios penitenciarios, los permisos de salida o la clasificación en tercer grado, como ocurre en este caso.

Es decir, el recurso planteado excede de la legitimación que el Estatuto otorga a las víctimas porque para recurrir un tercer grado solo están legitimados el interno y la Fiscalía, de manera que depende de la voluntad del fiscal.

Es en este punto donde el magistrado invita a la reflexión. Comprende que la víctima está protegida en el procedimiento a través de la Fiscalía, pero considera que ello no impide que las víctimas, especialmente en delitos cometidos con violencia o intimidación y que se considere que supone un riesgo para su seguridad, puedan tener su propia voz en el caso y recurrir si así lo estiman.