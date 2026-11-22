El Teatro Real de Madrid ha recibido este sábado en Viena el premio al mejor escenario de ópera del mundo en los prestigiosos International Opera Awards, considerados como los Oscar de la música lírica, un galardón que ya logró en el año 2021.

El teatro madrileño competía en la categoría reina de mejor compañía de ópera con escenarios como la Ópera de Lyon, la English National Opera o la Ópera de Atlanta.

"Una compañía de teatro se compone de muchísimas personas. Por encima de todo, es la armonía y la unidad de propósito lo que mantiene unidas a todas esas personas", aseguró Joan Matabosch, director artístico del Real al recoger el premio en el escenario del Theater an der Wien de Viena, que fue el que recibió el año pasado esta distinción.

El galardón reconoce la labor de todas las facetas de la institución, desde la musical a la dirección, pasando por los repartos el equipo técnico y la administración.

"Realmente es un grandísimo honor. De hecho, me parece que solamente hay dos teatros más que han tenido dos veces el premio" (la Bayerische Staatsoper y la Komische Oper Berlin) afirmó a EFE Matabosch, quien insistió en que es un premio para toda la gente que trabaja en el Real.

El Real fue nominado por primera vez en la edición de los premios de 2018. En la gala de 2021 lo acabó recibiendo en reconocimiento al trabajo realizado a lo largo del año anterior y por haber sido el primer teatro en abrir tras la pandemia de la Covid, en julio de 2020.

"En la primera división"

El director artístico destacó que ese tipo de reconocimientos posicionan y reconocen que el Teatro Real está "en la primera división", más allá de que se puedan discutir "si un espectáculo o un cantante gustan más que otro".

Lo importante , afirmó, es la capacidad del teatro "de ofrecer realmente un producto de la máxima calidad" y que está "a nivel de lo mejor que el mundo de la ópera puede presentar en esos momentos en cualquier escenario internacional".

En ese sentido, recordó que el teatro madrileño estaba nominado en cuatro categorías esta noche, más que ningún otro finalista.

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Además de ser el teatro del año, tenía nominaciones para otros tres premios: mejor nueva producción, por 'El sueño de una noche de verano'; el de mejor estreno mundial, por la obra 'Enemigo del pueblo' de Francisco Coll; y el de igualdad de oportunidades, a la Agrupación Musical Inclusiva. Por eso, afirmó, el premio ganado da al Real una autoestima que calificó de importantísima.

"Te crees a ti mismo y la sociedad es más consciente de que tiene una institución cultural de primer nivel que tiene que defender y que tiene que acoger", valoró.

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Matabosch también se refirió a las quejas de problemas presupuestarios planteadas por algunas de las instituciones premiadas hoy, como el Festival de Bregenz en Austria, o el propio Theater an der Wien.

Al respecto, el director artístico afirmó que el Real tienen menos nivel de dependencia de las subvenciones públicas que escenarios en otras partes de Europa, y que eso también aporta independencia en otros aspectos.

Presiones de Trump a la Ópera Nacional de Washington

Matabosch se refirió a las denuncias de censura y presiones políticas formuladas por Francesca Zambello, directora artística de la Ópera Nacional de Washington, que ha recogido un premio extraordinario a su liderazgo en el mundo de la cultura, y criticó la "opresión" que recibe la institución desde la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Lo que ha estado pasando allí estos últimos tiempos es algo que cuesta de creer, como ha dicho ella misma. Cuesta de creer que algo así pueda estar pasando en un país como Estados Unidos", lamentó el director artístico.

Con todo, Matabosch consideró que el Teatro Real, y en general las instituciones operísticas y culturales importantes de España, "tienen un nivel de penetración en la sociedad y de relevancia" que hacen que esa situación no sea extrapolable, y confió en que esa situación se mantenga en los próximos años.

En esta edición de los International Opera Awards estaban también nominados la Ópera de Tenerife, en la categoría de obra redescubierta (por Yerma); la soprano madrileña Saioa Hernández; y la Fundación Ibáñez Atkinson.

Louise Alder fue premiada como mejor cantante femenina y Lawrence Brownlee como masculino. El director de orquesta Riccardo Chailly y el Festival de Bregenz fueron otros de los premiados.

Estos premios surgieron en 2012 a iniciativa del empresario británico Harry Hyman, y con ellos colabora estrechamente la revista británica especializada Opera, cuyo editor, John Allison, es el presidente del jurado internacional