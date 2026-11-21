En una lata de cine que lleva medio siglo sin abrirse esperan palabras que pueden cambiar lo que sabemos de alguien. O, como poco, aportar matices capaces de trazar mejor el dibujo completo de su personalidad, sin inercias ni maniqueísmos. El rejoneo de Camilo José Cela a la figura del señoro -palabra no admitida por la RAE, pero de eso va este texto- es el ejemplo perfecto.

A finales de 1975, a Cela le quedan 14 años para ganar el Nobel de Literatura. Ha escrito ya dos de sus obras más populares, La familia de Pascual Duarte y La Colmena, y lleva sentado en el sillón Q de la máxima institución de la lengua española más de una década. Cela es, en ese momento, uno de los intelectuales de referencia de España y está a punto de convertirse, por designación real, en senador de las Cortes constituyentes.

Es ahí, a 48 horas de que termine el año, en una Transición apenas empezada, cuando un equipo del programa Cultural Informativo le hace una breve entrevista sobre el estado del idioma a modo de balance de Nochevieja. Y es ahí cuando el famoso autor aconseja a los más puristas desistir en su obsesión por censurar la jerga juvenil, trufada de neologismos y préstamos de otros idiomas.

"Si a un hombre de una determinada edad le irrita que los jóvenes usen unas palabras determinadas, esa irritabilidad suyaes absolutamente gratuita porque es una batalla perdida de antemano", explica, lanzando un inesperado dardo generacional ante el desconcierto del periodista de TVE Joaquín Castro Beraza, que probablemente preveía una respuesta menos indómita. "La lengua va por donde quiere. La Academia, lo único que puede hacer, es registrar el lenguaje que habla la gente, darle validez, tratar de definirlo y dejarlo en el diccionario", remata.

Estas declaraciones habían permanecido ocultas hasta ahora, cuando se han redescubierto gracias al trabajo del Archivo de RTVE para digitalizar las últimas cintas grabadas en cine que quedan en los almacenes. Sorprende la defensa que hace el literato de la libertad del hablante y su papel de timonel en la evolución del idioma. Dos factores, a su juicio, que garantizan la "prosperidad" del español. "La lengua está en permanente movimiento", explica a lo largo de los siete minutos de metraje, "y la Academia no hace sino ir detrás". "Con frecuencia, la gente es mucho más academicista que la propia Academia", abunda durante la conversación.

Camilo José Cela, en su casa de Madrid, en 1966Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

YaTDijo: la versión de YaTDigo que bucea en el Archivo de RTVE

Coincidiendo con la conmemoración del 70º aniversario de Televisión Española, el informativo para redes de RTVE Noticias, YaTDigo, ha lanzado un nuevo formato, YaTDijo, un spin-off que establece un nuevo puente entre el público joven y consumidor de redes sociales y los fondos del Archivo de RTVE para poner en valor no solo el material emitido sino, también, aquel inédito y recientemente digitalizado, como en esta ocasión.

Cada semana, YaTDijo pone en circulación en todas las plataformas un aforismo de un personaje destacado de nuestra historia que resuena hoy más incluso que en el momento en que se pronunció ante nuestras cámaras. Pequeñas píldoras que, sin embargo, contienen grandes ideas sobre temas como la igualdad, el trabajo o la juventud. Y que, además de sorprender por su plena vigencia o mostrar una nueva vis del personaje, dan claves para entender nuestro presente. Artistas, políticos, deportistas o actores desfilan por este espacio gracias al minucioso trabajo de selección del equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias en colaboración con el Archivo de RTVE.

En este capítulo, un material producido hace 51 años pone al espectador ante un debate necesariamente familiar, pues está presente cada vez que una nueva generación actualiza el lenguaje con un nuevo argot. Un relevo imparable, donde los que hoy inventan mañana probablemente se quejen y donde, precisamente, la posición más sabia parece fijarse en la quietud, la mera aceptación de esa cadena tendente a infinito. Lo vivimos ahora (cuántas críticas ha levantado el sintagma "farmear aura") igual que lo vivieron en la Movida (cuántas veces no se ha recordado aquel emblemático "quien no esté colocado, que se coloque y al loro" de Tierno Galván) o en los años de los guateques yeyés. Parece, oyendo a Cela, que, en realidad, nada ha cambiado mucho, mazo, tope, full.