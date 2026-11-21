"Desde que estoy aquí, llevo dos meses limpio". Alejandro llegó al Centro Esperanza del Hospital del Mar, en Barcelona, después de estar ingresado por un brote psicótico a causa de las drogas. Él, como otros muchos pacientes ingresados en el centro, es una persona sin hogar que ha encontrado aquí un lugar seguro en el que poder recuperarse.

Vivir y dormir en la calle es un riesgo añadido para la salud, especialmente en los meses más fríos. Se calcula que el 42% de las personas sin hogar padecen problemas de salud, según la Fundació Arrels. Su esperanza de vida puede ser de hasta 34 años menos que la de la población general española. No solo están más expuestos a las inclemencias del tiempo, sino que tienen más dificultad para seguir los tratamientos médicos continuados y reducir los reingresos.

Para ayudar a estas personas con un enfoque multidisciplinar y, sobre todo, social, el Hospital del Mar de Barcelona ha creado la Unidad de Recuperación para Personas sin Hogar.

Crear un "vínculo de confianza" para "mejorar su trayectoria de vida"

"Nosotros lo que hacemos es un plan individualizado con esta persona para ver cómo quiere mejorar su trayectoria de vida (...) En eso se basa este tratamiento, en generar un vínculo de confianza, un lugar seguro", explica a TVE Laura Morro, jefa de la Unidad Social de Recuperación para las Personas Sin Hogar del Hospital del Mar.

"Me siento muy arropada por ellos", explica Luz, una mujer extranjera. Y es que en este centro también se tramitan documentaciones y se gestionan los tratamientos médicos.

"Yo antes me ahogaba mucho, tosía mucho", relata José Antonio, otro de los pacientes ingresados. "El tema de la adición en la calle se lleva fatal", admite Alejandro.

"La salud, para las personas que están durmiendo en la calle, muchas veces no es su prioridad. La prioridad que tienen es cubrir necesidades básicas, como la alimentación o el alojamiento", explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels.

"En la calle no se puede vivir. La gente se piensa que es muy fácil, que no haces nada, y no saben a lo que estás expuesto, es una vida totalmente miserable", concluye Alejandro, que ahora ha encontrado un lugar que le da esperanza para el futuro.