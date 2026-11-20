En redes sociales y portales de Internet difunden un vídeo de una locomotora de Renfe que avanza despacio por un tramo de vía sobre un puente roto con los raíles suspendidos sobre un barranco junto a mensajes que critican que el Gobierno invierta en la red ferroviaria de Marruecos. Es engañoso. La grabación se registra en marzo de 2023 después del robo de un puente metálico en un ramal ferroviario de Algodor (Toledo). La línea que aparece en la secuencia no tiene actualmente servicios regulares de viajeros ni de mercancías.

Uno de los mensajes que más se ha difundido en X, publicado el 16 de noviembre y compartido más de 3.000 veces, adjunta el vídeo y dice: "¿Pero qué locura es esta?". Ese mismo día, otra cuenta publicó la grabación con este texto: "Pedro Sánchez regala 500 millones de euros para mejorar el sistema ferroviario en Marruecos. Mientras tanto en España". La publicación se ha compartido más de 1.000 veces.

Este vídeo de una locomotora de Renfe que cruza despacio un tramo de vía sobre un puente roto no es actual, se registra en marzo de 2023. Las imágenes no muestran el estado actual de la red. A través de una búsqueda inversa de imagen, comprobamos que la grabación circula en Internet desde el 1 de marzo de 2023. Ese mismo día un usuario publicó la secuencia en X junto a un mensaje en alemán. Al día siguiente, en el mismo hilo, añadió que había ocurrido "cerca de Algodor" y que "el puente fue robado".

Ese mismo 1 de marzo de 2023, la revista especializada Vía Libre publicó en Facebook fotos del lugar. Explicó que se trataba del “robo de un pontón metálico en el tramo de acceso a la base de La Sagra, en ancho ibérico, desde Algodor”, y que no hubo ningún accidente. Además, un foro ferroviario británico, Railforums, abrió un hilo el 2 de marzo de 2023 sobre el puente robado cerca de Algodor.

Adif adjudicó obras de emergencia tras el robo del puente

Tras el robo del puente, Adif tramitó la reparación de la vía por el procedimiento de emergencia. El Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2023 (pág. 9) tramitó la declaración de emergencia de las obras y de los servicios motivadas por la sustracción del puente metálico sobre el barranco situado en el paso inferior entre Algodor - Villaluenga - Yuncler, por un importe total de 1.594.950 euros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de septiembre de 2023 publicó la formalización de los contratos para la obra civil, los trabajos en vía y la asistencia técnica.

Ramal ferroviario en vía única no electrificada

La vía que aparece en el vídeo forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General, según el catálogo oficial publicado en el BOE (pág. 5). Corresponde a la línea 504, un ramal de unos 16,8 kilómetros de vía única y ancho ibérico que une Algodor con Villaluenga-Yuncler, en la comarca toledana de La Sagra. El Ministerio de Transportes indica en un estudio informativo que la línea no tiene actualmente servicios regulares de viajeros ni de mercancías y que su catenaria está desmantelada.

En VerificaRTVE ya te hemos desmentido varias desinformaciones relacionadas con el transporte ferroviario en España, especialmente después de los accidentes de Urda (Toledo) y de Adamuz (Córdoba) en los que fallecieron 69 y 46 personas, respectivamente. Por ejemplo, te hemos alertado sobre este vídeo de una vía de tren con "tornillos flojos" en Llerena o sobre estas imágenes creadas con IA en el accidente de Adamuz, Córdoba.