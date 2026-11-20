La millor fotografia del temps d'enguany està feta a Mallorca
- El mallorquí Francisco Bailón guanya el Weather Photographer of the Year amb una imatge al cap de Formentor
- Ha estat elegida entre més de 5.500 de tot el món
El mallorquí Francisco Bailón ha guanyat el Weather Photographer of the Year , el premi de fotografia meteorològica més important del món. La guanyadora ha estat una fotografia feta al cap de Formentor.
"Mars de Boira"
"Mars de Boira" és la imatge guanyadora del Weather photographer of the year. Un espectacular fenomen, que es forma als penya-segats de Formentor, i que necessita unes condicions meteorològiques molt concretes. Una fotografia complicada de fer, l'autor Francisco Bailón va intentar-ho tres dies des d'aquest mateix punt.
"Em vaig posar el despertador a les 06:00h, vaig arribar, muntar l'equip i quan sortia el Sol vaig veure com la boira queia. Vaig fer un grapat de fotografies, vaig veure la pantalla i em vaig dir: avui sí!", recorda Bailón.
Bailón és mecànic de maquinària de cuina, no es dedica a la fotografia, tot ho après ell sol. Aquest és el seu primer premi, i, diu, la foto de la seva vida, però ja té l'objectiu posat en la pròxima instània.
El temps és un dels motius més fotografiats del món i aquesta instània ha estat elegida pel jurat del Royal Meteorological Society del Regne Unit entre més de 5.500 de tot el món.