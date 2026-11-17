"Vengo desde Bilbao, me llamo Adrián y para mí esto es una locura". Esas fueron las palabras de Adrián Romero cuando el cantante argentino Milo J cedió la palabra al equipo que había diseñado la portada de su último disco, "La Vida Era Más Corta", galardonado como el "Mejor diseño de empaque" en la última edición de los Premios Grammy Latinos. Adrián reconoce, ya de vuelta en su estudio de Bilbao, que no esperaba tener que hablar, que fue improvisado, "algo muy genuino y muy sincero".

"Se ha visibilizado que nuestra aportación en el mundo de la música es esencial, al igual que los técnicos de sonido o la gente que hace la mezcla", dice Adrián con orgullo. Porque conviene recordar que en los Grammy Latinos de 2026, además del triunfo de Rosalía y de los premios a Alejandro Sanz y Yeray Cortés, hay que colocar el nombre de un diseñador gráfico de Bilbao, Adrián Romero.

Un trabajo en equipo

Adrián es el responsable del diseño gráfico de la portada del disco, pero el trabajo lo ha realizado en colaboración con el equipo argentino de Galope, con quien ya tenía contacto. Explica que partieron de cosas muy abstractas, como la tierra, el pasado, la huella... Tuvieron un intercambio de ideas muy largo, hasta que al final dieron con las claves del diseño final de una manera comunitaria.

Tenían claro que querían hacer una portada "con mucha textura y que fuese un poco críptica" porque sentían que el álbum tenía algo diferente que era necesario plasmar. El fondo es la cara del propio cantante distorsionada. Su verdadero premio, reconoce Adrián, fue que "conseguimos plasmar todo lo que queríamos, y eso a veces es muy difícil en esta industria". Haberlo conseguido "es una maravilla".

Apasionado del diseño gráfico

A los 14 años Adrián se sintió atrapado por el diseño gráfico y estudió esta rama de la Formación Profesional en su instituto de Bilbao. Durante una década trabajó en un estudio, pero hace dos años decidió empezar a trabajar como autónomo porque quería centrarse en el ámbito de la música y la cultura y necesitaba tiempo para dedicárselo. Este bilbaíno de 34 años se define como un artesano del diseño gráfico.

Trabaja con artistas internacionales sin descuidar a los locales, porque "me gusta participar con la gente cercana". "Yo soy una persona que disfruto mucho con mi trabajo y me gusta hacerlo lo mejor posible. Lo que tengo en mente es una cuestión conmigo mismo, con mi creatividad, descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, probar, crecer como artista" explica Adrián. El haber ganado un Grammy le tiene abrumado. A partir de ahora, dice, "ya veremos qué sucede".