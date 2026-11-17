El Reina Sofía tenía una deuda pendiente con Marta Minujín, desde que la artista argentina ganara el Premio Velázquez de las Artes Plásticas en 2016, le debía una exposición. Diez años después, el director del museo, Manuel Segade, comisaria la muestra La Menesunda según Marta Minujín para honrar el compromiso del galardón del Ministerio de Cultura.

La porteña concibió la instalación que articula la exhibición junto a Rubén Santantonín en 1965 para el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella de la capital argentina, concebida como una ambientaciónde carácter efímero, duró solo quince días en su primera aparición. En 2015, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires recreó la obra a partir de fotografías, filmaciones y otros materiales, siguiendo los deseos de la propia artista.

La versión que presenta el Museo Reina Sofía es fruto de "una reconstrucción filológica", según Segade que ya ha podido verse en el New Museum de Nueva York y en el Copenhagen Contemporary.

Escala humana

La directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Victoria Noorthoorn, destaca a RTVE Noticias que la menesunda del MNCARS "mantiene el espíritu del original y la escala humana", no se ha querido convertirla en algo con un formato mayor o monumental. Recorrer la instalación puede llevar unos diez o quince minutos, depende de cada visitante, pero "invita al espectador a habitar el momento presente y a jugar".

En su día, el trabajo de Menujín aunaba lo tecnológico y lo material con "una retroalimentación en tiempo real". De hecho, al subir una escalera, la persona que asciende ve su rostro en blanco y negro en un televisor de tubo catódico. El recorrido tiene algo de laberíntico, ofrece varias posibilidades y es posible saltarse alguna de las once estancias que lo componen.

En lunfardo —argot rioplatense—, menesunda significa confusión, mezcla de elementos heterogéneos o situación embarazosa. El término sintetiza el espíritu de una obra que integra distintos estímulos sensoriales, frío, luces, interacciones con otras personas y desdibuja las fronteras entre el arte y la vida cotidiana al colarnos en un dormitorio con una pareja leyendo en la cama.

Interior de 'La Menesunda'.MNCARS_Lola Hernando RoblesLola Hernando Robles / MNCARS

En la mente de la artista

La Menesunda ofrece la posibilidad de entrar en la mente de una mujer artista (asomándose por una mirilla desde un salón de belleza o por un agujero en la pared de un pasillo que recrea una ciénaga) y reflexiona con humor sobre la cultura de masas o la irrupción de los medios de comunicación en el lenguaje artístico.

Por sus propias características, la instalación exige un disfrute individual, por lo que cada visitante entra con un intervalo de un minuto y medio y se ha dispuesto un gigantesco banco corrido de 23 metros de largo para esperar en una antesala. El propio Segade ha confesado que vio La Menesunda en Buenos Aires tres veces y tuvo que esperar entre 20 minutos y media hora cada vez.

Banco corrido en la exposición de Minujín en el Reina Sofía.MNCARS_Lola Hernando RoblesLola Hernando Robles / MNCARS

El Reina Sofía ha acompañado La Menesunda de un recorrido documental dedicado a los happenings, performances y acciones participativas desarrollados por Marta Minujín entre 1963 y 1985. A través de fotografías, dibujos y distintos materiales de archivo, se explica el proceso de experimentación que define más de dos décadas de trabajo en el arte vivo.

Debut radical

En la primera sala, se observa La destrucción, el debut radical de Minujín, en el que, tras disfrutar de una beca del Gobierno francés en París, acabó quemando todas las piezas realizadas durante su estancia, en compañía de otros artistas de renombre como Christo. Una acción con su lado práctico (no tenía medios para transportar las obras a la otra orilla del Atlántico) que marcó su camino artístico y a la que asistió muerta de risa, como se puede ver en las fotos de la época.

'La Destrucción', 1963, de Marta Minujín.The Getty Research InstituteShunk-Kender ©J. Paul Getty Trust

En 1964, Minujín fue invitada a un programa de televisión en directo La campana de cristal, con un ánimo gamberro convirtió la emisión en un auténtico happening por el que pasaron ponis con cubos de pintura, colchones por el suelo, culturistas con chinchetas pegadas al cuerpo para explotar globos o guitarristas envueltos en cinta adhesiva. Ante la entrada de unas gallinas vivas en el estudio, el director ordenó cortar La cabalgata (nombre de la pieza).

A lo largo de su extensa carrera, Minujín ha colaborado en numerosas ocasiones con otros creadores, como con el icono del arte pop, Andy Wharhol en El pago de la deuda externa con choclos (mazorcas de maíz) o en Espi-Art (1977), en plena dictadura argentina, ofrecía 16 cubículos a artistas para trabajar siendo observados por una mirilla, una manera de denunciar el control y la censura. Federico Manuel Peralta Ramos optó por colgar un poema visual: "Hoy me siento un ser insignificante".

Derribar los mitos

Nacida en 1943, la porteña sigue trabajando en proyectos de largo aliento como la serie La caída de los mitos universales entre cuyas obras destaca El Obelisco de pan dulce y El Partenón de libros, con los que explora nuevas formas de participación y de intervención en el espacio público. Forman parte de esta propuesta una estatua de la libertad construida con hamburguesas y un gigantesco balón de fútbol hecho con azúcar, dos piezas que aún no ha realizado.

'La caída de los mitos universales' de Marta Minujín.MNCARS_Lola Hernando RoblesLola Hernando Robles /MNCARS

Más de sesenta años después de su creación, Segade ha destacado que La Menesunda "sigue funcionando" en un presente atravesado por la circulación incesante de imágenes y la espectacularización de lo cotidiano, esta instalación "nos aleja de las pantallas" y ayuda a entender el arte como un acontecimiento vivido, una experiencia estética con efectos en la subjetividad.

La Menesunda según Marta Minujín reconstruye un hito pionero de las instalaciones inmersivas de la segunda mitad del siglo XX y puede verse en el Museo Reina Sofía hasta el 8 de marzo. La accesibilidad es limitada por sus rasgos artísticos y técnicos, como escaleras pronunciadas, superficies blandas e irregulares, pasillos estrechos, espacios reducidos, zonas con baja iluminación y luz intermitente. Los menores de 14 años deben entrar a la instalación acompañados por una persona adulta.