La Guardia Civil busca en Cataluña al hombre que el pasado 10 de noviembre dejó un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que mató a un agente de hirió de gravedad a otro, tras el aviso de unos vecinos que han asegurado verlo en Manresa (Barcelona).

Según fuentes de la Guardia Civil a RTVE, se ha abierto una investigación al respecto y se han realizando diferentes actuaciones, entre ellas la identificación de dos trenes de Rodalies que circulaban entre Manresa y Montcada i Reixac, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra y con el fin de comprobar si el hombre se hallaba en el interior de los mismos.

La inspección de los convoyes se ha realizado con la colaboración de los TEDAX y de la Unidad Canina y uno de los trenes ha sido desalojado de forma preventiva.

Finalmente, al verificar que el hombre que las fuerzas de seguridad buscan desde la semana pasada no estaba en los trenes, se ha permitido reanudar la marcha de los mismos y el dispositivo de búsqueda en Rodalies se ha dado por finalizado, aunque continúan otras actuaciones.

Ante esta información, también se ha desplegado un dispositivo policial preventivo en las principales estaciones de Barcelona.

Los controles policiales de pasajeros en los trenes han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Manresa y Montcada Bifurcació.

Explosión en Oviedo el pasado martes

Un agente de la Policía Nacional falleció y otro resultó herido grave en una explosión registrada en la mañana del martes 10 en un inmueble del barrio de Villafría de Oviedo.

Todo comenzó con una disputa vecinal a primera hora de la mañana. A las 7:30 horas, el altercado derivó en un tiroteo en el que una joven de 17 años resultó herida. Tras recibir el aviso del tiroteo, a la zona acudieron agentes de la unidad de Guías Caninos, con perros especializados en la deteción de explosivos, y de TEDAX, la unidad de desactivación de estos artefactos.

A su llegada al inmueble donde se produjeron los hechos, localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo. Sacaron a la calle esa mochila, dejada supuestamente por el autor del tiroteo, para "que no corriesen peligro los vecinos", tal y como explicó el portavoz de la Policía, Pedro Aguado. Fue mientras manipulaban el dispositivo en el exterior cuando se produjo la explosión, a las 08:50, provocando las gravísimas consecuencias para los policías.