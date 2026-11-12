Los 2.200 vecinos de Piedralaves, Ávila, vuelven a sus casas tras ser evacuados por las lluvias

Los 2.200 vecinos que el pasado martes abandonaron la localidad de Piedralaves (Ávila) por la alerta roja por lluvias volverán este jueves a sus casas al mejorar la situación, según ha explicado el delegado de la Junta en esa provincia, José Francisco Hernández. Así se ha decidido tras la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

El pasado martes, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ordenó evacuar ese municipio ante el "posible rebosamiento" de la presa del Horcajo, debido las fuertes lluvias.

Este jueves ya han vuelto a las clases los alumnos de 31 municipios afectados desde el pasado martes por las lluvias en el sur de la provincia abulense. Y será el viernes , o ya el lunes, cuando vuelvan a las aulas los escolares de Piedralaves, ha explicado Hernández.

Telediario 1 El temporal obliga a desalojar el municipio abulense de Piedralaves La borrasca Bruna está dejando lluvias muy abundantes, una situación que se agravará el miércoles por el paso de la borrasca Charles. Ver ahora

A primera hora del martes, con el paso de la borrasca Bruna, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León envió un Es-Alert para evacuar la población de Piedralaves. En el mensaje se indicaba a los vecinos del municipio que acudieran al Pabellón Municipal y al Colegio San Juan de la Cruz, al tiempo que se instaba a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades.

La Junta de Castilla y León declaró el lunes la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl) en la provincia abulense, y anunció la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares de 32 municipios. Mientras, la Junta de Extremadura suspendió las clases en los centros educativos no universitarios del norte de la provincia de Cáceres.