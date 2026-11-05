El Valle de Iruelas retira los pinos quemados en Burgohondo para frenar plagas y recuperar el suelo

Las motosierras ya trabajan en el Valle de Iruelas para retirar los pinos dañados por el incendio de Burgohondo. La actuación busca aprovechar la madera que todavía conserva valor y evitar que los árboles afectados se conviertan en focos de plagas. Al mismo tiempo, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha diferentes trabajos de emergencia para proteger el suelo, reducir la erosión y favorecer la recuperación de la vegetación.

Retirar la madera antes de que pierda calidad

Una parte de la madera quemada todavía puede tener salida en el mercado. Según explica Claudia Suárez del Palacio, responsable de la gestión forestal de la zona, los troncos de mayor diámetro y que mantienen buenas condiciones pueden destinarse, por ejemplo, a carpintería o a la construcción de vigas.

Sin embargo, el aprovechamiento tiene un límite temporal. La madera conserva todavía unas características adecuadas, pero a partir de la primavera puede aparecer el denominado azulado, un fenómeno provocado por hongos que afecta a su calidad.

La retirada tiene también una finalidad sanitaria. Los árboles parcialmente quemados pueden conservar tejido vivo bajo la corteza, donde encuentran alimento los escolítidos, insectos perforadores que realizan sus puestas y desarrollan sus larvas en esa parte del tronco.

El técnico de gestión forestal Alejandro Peñalvo explica que estos insectos pueden reproducirse en los árboles afectados mientras ese tejido se mantiene fresco. Por eso, retirar la madera antes de que se convierta en un foco de proliferación resulta importante para evitar que las plagas puedan extenderse a otros ejemplares.

La extracción se organiza mediante rutas específicas para sacar los troncos sin dañar los árboles que se van a conservar. La acumulación de madera procedente de los grandes incendios registrados en España supone, no obstante, un reto añadido para el sector maderero, que afronta una elevada disponibilidad de materia prima.

Las motosierras trabajan en el Valle de Iruelas para retirar los pinos dañados por el incendio de Burgohondo Ver ahora

Barreras para frenar la erosión del terreno

La recuperación del monte no consiste únicamente en retirar los árboles quemados. El fuego también altera la estructura del suelo y elimina parte de su materia orgánica, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a la lluvia.

Sin vegetación que sujete las laderas, el agua puede arrastrar tierra y piedras hacia los cauces y provocar daños aguas abajo, incluso en las poblaciones del entorno.

Para reducir ese riesgo, la Junta ha puesto en marcha diferentes obras de emergencia. En los cauces se construyen albarradas, pequeños diques elaborados con troncos, piedras y matorral que ayudan a retener el agua y los sedimentos. En las laderas se instalan fajinas, estructuras dispuestas en curvas de nivel y de forma escalonada para frenar la velocidad del agua y evitar la pérdida de suelo.

Otra de las actuaciones es el acolchado con paja, que se coloca en bandas sobre las zonas con mayor pendiente. Esta cubierta ayuda a sujetar el terreno y reducir la erosión. Está previsto que estos trabajos se extiendan también mediante helicóptero a las áreas de más difícil acceso.

Siembras con drones para favorecer la regeneración

La restauración incluye además una actuación novedosa en las zonas altas de la sierra. Desde finales de septiembre, los equipos forestales han comenzado a sembrar con drones mezclas de especies herbáceas en las cumbres donde el incendio destruyó la vegetación de matorral.

Estas plantas cuentan con sistemas de raíces potentes que, una vez germinen tras las primeras lluvias, ayudarán a sujetar el terreno y estabilizar las zonas más expuestas, muchas de ellas inaccesibles por otros medios.

El objetivo es avanzar en las labores de recuperación antes de la primavera y facilitar también que las piñas que todavía permanecen en el monte puedan germinar y dar lugar a nuevos pinos.

La regeneración del bosque será lenta, pero los trabajos de retirada de madera, protección del suelo y recuperación de la vegetación buscan reducir los daños del incendio y sentar las bases para que el monte vuelva a crecer.