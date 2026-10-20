La UCO podrá investigar todos los datos bancarios de González Amador tras el recurso de la Fiscalía
- Ahora los agentes podrán investigar toda la información tributaria y de la seguridad social
- La Audiencia Provincial deja sin efecto el auto del juez que solo autorizaba a investigar a la UCO las cuentas bancarias
La Audiencia Provincial de Madrid ha accedido al recurso presentado por la Fiscalía y permite a la UCO investigar todos los datos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según un escrito al que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia ha dejado sin efecto el auto del juez que investiga a González Amador, Antonio Viejo, que solo permitió a la UCO investigar las cuentas bancarias, pero había pospuesto el examen de los datos fiscales y de la Seguridad Social al resultado de las primeras pesquisas sobre las cuentas. Ahora, los agentes podrán indagar en toda la información tributaria y de la seguridad social de la pareja de Ayuso sin la necesidad de esperar al resultado de las primeras.
La resolución se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.
La investigación se centra, entre otros aspectos, en la adquisición en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros, cuando según los agentes "carecía de valor". La operación está bajo investigación ante la posibilidad de que hubiera servido para satisfacer una presunta comisión al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, ya que la Círculo de Belleza S.L. pertenecía a la pareja de Camino.
La causa también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y distintas operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención.
La UCO está autorizada a recabar los datos bancarios desde 2014
En junio, el Juzgado de Instrucción número 19 autorizó a la UCO a recabar información bancaria desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad de las personas y sociedades relacionadas con la investigación. Los investigadores habían solicitado, además, información tributaria y datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para reconstruir los movimientos de fondos y analizar la evolución patrimonial de los investigados.
El instructor Antonio Viejo consideró entonces prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y dejó para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a los datos fiscales y laborales.
La Audiencia Provincial estima ahora el recurso de la Fiscalía para que esas fuentes de información puedan examinarse de forma conjunta, con el objetivo de facilitar el avance de las diligencias policiales.
En abril de 2025, González Amador declaró ante la entonces jueza Inmaculada Iglesias, ante la que documentó los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó que los hubiera ocultado a través de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos.
El empresario defendió la legalidad de sus ingresos y sostuvo que la adquisición de Círculo de Belleza, por cerca de medio millón de euros, respondía al valor de su red de distribución, que incluía farmacias. Además, afirmó que la inspección de Hacienda "jamás" había solicitado los contratos de distribución de esta mercantil.