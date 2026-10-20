La UCO podrá investigar todos los datos bancarios de González Amador tras el recurso de la Fiscalía

La Audiencia Provincial de Madrid ha accedido al recurso presentado por la Fiscalía y permite a la UCO investigar todos los datos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según un escrito al que ha tenido acceso RTVE, la Audiencia ha dejado sin efecto el auto del juez que investiga a González Amador, Antonio Viejo, que solo permitió a la UCO investigar las cuentas bancarias, pero había pospuesto el examen de los datos fiscales y de la Seguridad Social al resultado de las primeras pesquisas sobre las cuentas. Ahora, los agentes podrán indagar en toda la información tributaria y de la seguridad social de la pareja de Ayuso sin la necesidad de esperar al resultado de las primeras.

La resolución se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.

La investigación se centra, entre otros aspectos, en la adquisición en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros, cuando según los agentes "carecía de valor". La operación está bajo investigación ante la posibilidad de que hubiera servido para satisfacer una presunta comisión al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, ya que la Círculo de Belleza S.L. pertenecía a la pareja de Camino.

La causa también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y distintas operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención.