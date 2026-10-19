Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como municipio con mayor renta e Iznalloz (Granada), como el que menos
- Seis municipios de Madrid, ocho de Cataluña y uno del País Vasco, entre los 15 más ricos de España
- Un total de 11 núcleos urbanos andaluces, entre los 15 con menores ingresos netos por habitante
La brecha económica entre el norte y el sur de España persiste en la tercera década del siglo XXI. En 2024, el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta neta media por habitante fue Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 32.612 euros mientras que Iznalloz (Granada) fue el que registró la menor por ciudadano: 9.153 euros. El abismo financiero entre un pozuelero y un iznallocense es del 256,3%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Entre los 15 municipios de más de 2.000 habitantes más ricos de toda España, figuran seis ciudades de Madrid, ocho de Cataluña y una del País Vasco. Mientras que entre las 15 con menores ingresos netos por ciudadanos, 11 son andaluzas, dos de Castilla-La Mancha y dos de Extremadura.
El trío de los ricos se mantiene durante cinco años
Si Pozuelo de Alarcón repite liderazgo desde 2020, lo mismo ocurre con el segundo y tercer puesto de municipios más acaudalados: Matadepera (Barcelona) con 28.607 euros y Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros. Según el INE, desde 2015, Pozuelo de Alarcón encabeza esta clasificación.
El cuarto lugar lo ocupa Torrelodones (Madrid) con 26.753 euros y, luego, la tabla salta al País Vasco, con Getxo (Vizcaya) con 26.472 euros. Le siguen dos ciudades catalanas: Sant Just Desvern (Barcelona), con 26.434 euros, y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 26.306 euros.
Andalucía, 11 municipios entre los 15 de menor renta
A Iznalloz (Granada), le sigue El Palmar de Troya (Sevilla) como segundo pueblo con menor media de ingreso por habitante con 9.321 euros. La tabla regresa a Granada, en Albuñol, con 9.343 euros; salta a Castilla-La Mancha con Chozas de Canales (Toledo y 9.547 euros de media) en cuarto lugar. Pero, de nuevo, regresa a Andalucía: La Mojonera (Almería, 9.650 euros) ocupa el quinto puesto de los pueblos más humildes de España, seguido de Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros).
Casi el 90% de los municipios vascos, entre el 25% más rico
Entre el 25% con mayor renta de España -es decir, con ingresos netos medios por habitante por encima de 17.157 euros-, se sitúan el 89,7% de los pueblos y ciudades del País Vasco. En la vecina Navarra, el porcentaje es del 71,3.
En el extremo contrario, el 91,1% de los municipios de la Región de Murcia figura entre el 25% con menor renta -menos de 13.407 euros- y Andalucía, con el 83,9%.
Donosti, Madrid, Bilbao y Barcelona: las preferidas de la rentas muy altas
El INE, tras desmenuzar el censo y dividirlo en secciones para analizarlo, concluye que el mayor porcentaje de estas "secciones censales" con renta anual muy alta -por encima de los 21.652 euros por habitante- se encuentra en San Sebastián (60,3%), seguido de Madrid (39,3 %), Bilbao (33,9 %) y Barcelona (31,6 %).
Las provincias con mayor renta neta anual media por habitante en 2024 fueron Guipúzcoa (20.790 euros), Vizcaya (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros); Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros), fueron las que menos.