Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como municipio con mayor renta e Iznalloz (Granada), como el que menos

La brecha económica entre el norte y el sur de España persiste en la tercera década del siglo XXI. En 2024, el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta neta media por habitante fue Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 32.612 euros mientras que Iznalloz (Granada) fue el que registró la menor por ciudadano: 9.153 euros. El abismo financiero entre un pozuelero y un iznallocense es del 256,3%, según el Instituto Nacional de Estadística.

Entre los 15 municipios de más de 2.000 habitantes más ricos de toda España, figuran seis ciudades de Madrid, ocho de Cataluña y una del País Vasco. Mientras que entre las 15 con menores ingresos netos por ciudadanos, 11 son andaluzas, dos de Castilla-La Mancha y dos de Extremadura.

El trío de los ricos se mantiene durante cinco años Si Pozuelo de Alarcón repite liderazgo desde 2020, lo mismo ocurre con el segundo y tercer puesto de municipios más acaudalados: Matadepera (Barcelona) con 28.607 euros y Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros. Según el INE, desde 2015, Pozuelo de Alarcón encabeza esta clasificación. El cuarto lugar lo ocupa Torrelodones (Madrid) con 26.753 euros y, luego, la tabla salta al País Vasco, con Getxo (Vizcaya) con 26.472 euros. Le siguen dos ciudades catalanas: Sant Just Desvern (Barcelona), con 26.434 euros, y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 26.306 euros.

Andalucía, 11 municipios entre los 15 de menor renta A Iznalloz (Granada), le sigue El Palmar de Troya (Sevilla) como segundo pueblo con menor media de ingreso por habitante con 9.321 euros. La tabla regresa a Granada, en Albuñol, con 9.343 euros; salta a Castilla-La Mancha con Chozas de Canales (Toledo y 9.547 euros de media) en cuarto lugar. Pero, de nuevo, regresa a Andalucía: La Mojonera (Almería, 9.650 euros) ocupa el quinto puesto de los pueblos más humildes de España, seguido de Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros). Buscador: Pozuelo de Alarcón repite como municipio más rico y crece la brecha con el de menor renta, Benamargosa

Casi el 90% de los municipios vascos, entre el 25% más rico Entre el 25% con mayor renta de España -es decir, con ingresos netos medios por habitante por encima de 17.157 euros-, se sitúan el 89,7% de los pueblos y ciudades del País Vasco. En la vecina Navarra, el porcentaje es del 71,3. En el extremo contrario, el 91,1% de los municipios de la Región de Murcia figura entre el 25% con menor renta -menos de 13.407 euros- y Andalucía, con el 83,9%.