Tener una vida intelectualmente estimulante y habilidades emocionales ayuda a preservar la función cognitiva

Nuevas investigaciones científicas arroja luz sobre cómo preservar las funciones cognitivas a lo largo de la vida. Una de las conclusiones es que tener una vida estimulante desde el punto de vista intelectual ayuda a mantener dichas funciones desde el lenguaje hasta la memoria de trabajo. Además, tener inteligencia emocional contribuye de manera significativa a la eficiencia de los procesos cognitivos, según desvelan dos estudios de la Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados (SISSA, por sus siglas en italiano) de Trieste, Italia.

Las investigaciones, publicadas respectivamente en 'Neuropsychology' y 'Brain Sciences', analizaron el desempeño de un grupo de personas mayores de 65 años en distintas tareas, con el objetivo de identificar factores que permiten proteger la función cognitiva en la vejez.

El primer trabajo se centró en el papel de la reserva cognitiva, es decir, el conjunto de recursos mentales que se acumulan a lo largo de la vida a través de la educación, la experiencia profesional y las actividades de ocio intelectualmente estimulantes. Según revela, aquellos con mayor reserva cognitiva mantenían un mejor desempeño lingüístico, incluso "comparable al de los adultos jóvenes".

"La reserva cognitiva ayuda a mantener el cerebro joven" "En nuestros experimentos, nos centramos en lo que ocurre durante los primeros 10 segundos de una tarea de fluidez verbal, cuando las personas buscan las palabras adecuadas para expresar sus ideas", ha explicado la primera autora del estudio Elisabetta Pisanu. Con ello, observaron que en adultos mayores de 65 años ya se detecta un descenso en el rendimiento durante estos primeros momentos, que se reduce considerablemente, e incluso puede desaparecer, en personas con una alta reserva cognitiva. "La reserva cognitiva ayuda a mantener el cerebro 'joven', al menos en lo que respecta al lenguaje y la recuperación de palabras", ha subrayado el equipo investigador, liderado por Pisanu y Stefania Lucia, entre otros expertos. Asimismo, el estudio apunta que no todas las palabras son igual de fáciles de recordar, un aspecto en el que parecen influir las emociones. En concreto, los adultos mayores recuerdan con más fácilmente las palabras asociadas a emociones positivas que las vinculadas a emociones negativas.