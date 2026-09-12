Las aventuras más locas (y fascinantes) de Superman

En los años 50, durante la llamada 'Edad de Plata' del cómic norteamericano, la locura se apoderó de los tebeos de DC, en los que no había nada imposible: Superman y Batman se agigantaban o se volvían diminutos, luchaban con todo tipo de gemelos malvados, viajaban en el tiempo, se convertían en bebés, luchaban con gorilas... No tenían ningún miedo al ridículo.

Una edad muy inocente que los autores enterraron a partir de los años sesenta y, sobre todo, en los ochenta, cuando los cómics se volvieron "más adultos". Pero lo cierto es que durante aquella época, además de Titano el Supersimio, tambien nacieron personajes como Supergirl o Krypto, que se han ganado su lugar en la mitología de DC.

Página de 'Superman. El espectro de la kryptonita' (Panini)

Ahora el cómic Superman. El espectro de la Krytonita (Panini), intenta recuperar esa sensación de que todo es posible en los cómics. Pero sus autores M. Maxwell Prince y Martín Morazzo logran que, bajo esa aparente diversión sin límites, e incluso locura, se esconda una profunda reflexión sobre elpoder, el trauma y la identidad.

Y es que el Superman de estas páginas, aunque sea más colorido que nunca, se enfrenta al trauma de la pérdida de su familia y de su mundo, Krypton, a los que nunca llegó a conocer. Por eso este cómic tiene varias capas de lectura y los lectores pueden elegir entre quedarse únicamente con la diversión o reflexionar sobre cómo esa pérdida tiene que ver con que Superman sea el mejor de los superhéores.

Página de 'Superman. El espectro de la kryptonita' (Panini)

Cuatro nuevas formas de kryptonita La historia comienza cuando caen a la tierra varios meteoritos que contienen muestras de kryptonita (restos del planeta Krypton que tienen propiedades perjudiciales para Superman). Hasta ahora, el Hombre de Acero conocía la kryptonita verde (que le provoca dolor), la roja (que lo enfurece), la negra (que divide en dos su cerebro) y la dorada (que le quita los poderes. Pero ahora se enfrenta a otros cuatro tipos, la púrpura, la cobalto, la moteada y la arcoíris. Batmen le aconseja que las destruya todas, pero Superman decidirá probar sus efectos para que, si se las encuentra en un futuro, sepa como enfrentarse a ellas. Como ya habréis adivinado, cada vez que Superman se expone a los efectos de una de esas krytonitas se desata la locura y cualquier cosa puede pasar. Sobre todo cuando Lex Luthor se sume a la ecuación y decida combinarlas todas. Página de 'Superman. El espectro de la kryptonita' (Panini/DC Comics) Además, como comentábamos, esos fragmentos de su hogar le harán enfrentarse a su origen y replantearse su relación tanto con su planeta natal (Krypton), como con el de adopción (la Tierra). Por cierto, que tratandose de la aventura más loca de Superman de las últimas décadas, no podía faltar una visita a la quinta dimensión de Mr. Mxyzptlk, que es la guinda del pastel, ya que ahí es cuando el cómic se vuelve una locura tanto narrativa como visualmente, ya que Martín Morazzo tiene carta blanca para dibujar cualquier locura que se le ocurra y en cualquier estilo. Por ejemplo un Superman/Godzilla. Una aventura en la que Batman tiene un gran protagonismo y en la que aparecen otros personajes de DC como Wonder Woman, el Capitán Marvel o Green Lantern. Página de 'Superman. El espectro de la kryptonita' (Panini/DC Comics)