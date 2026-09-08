El ‘Negro del Escorial’, cultivado por el joven hortelano Emilio Medina en Villalcázar de Sirga, en Palencia, ha sido elegido mejor tomate de España en la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Polanco, en Cantabria. El reconocimiento premia el trabajo de recuperación y conservación de variedades tradicionales que Medina desarrolla desde hace una década.

Diez años recuperando tomates antiguos La relación de Emilio Medina con el cultivo de tomates comenzó hace unos diez años, cuando decidió producir sus propios alimentos en la huerta de sus bisabuelos. El carácter histórico de la parcela le llevó a apostar por la recuperación de semillas antiguas, procedentes de bancos de semillas y de otras huertas. Desde entonces, ha ido ampliando una colección que alcanza ya las 50 variedades de tomates tradicionales, además de experimentar con nuevos cruces mediante técnicas actuales. Entre todas ellas destaca ahora el ‘Negro del Escorial’, la variedad que le ha permitido hacerse con el primer premio nacional en Polanco.

Una variedad procedente de tomates antiguos El tomate ganador procede del cruce de dos variedades antiguas, una de ellas un tomate de secano de Marchamalo que Medina lleva cultivando durante años. El resultado le ha valido el reconocimiento al mejor tomate de España en uno de los certámenes especializados en variedades tradicionales. Pero el palmarés de Medina en Polanco no termina ahí. Otra de sus variedades, la ‘Nanas Noir’, de tipo piña y origen belga, ha sido reconocida como mejor tomate internacional. Esta última destaca también por su aspecto interior. Al abrirla aparecen tres colores: verde, amarillo y rojo. Según cuál tenga mayor intensidad, explica Medina, el sabor del tomate cambia. 01.21 min El tomate ‘Negro del Escorial’ de Emilio Medina, elegido mejor tomate de España