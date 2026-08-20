150 toneladas de tomate extremeño viajarán a la Tomatina de Buñol

En fincas de las Vegas Altas del Guadiana se cultiva gran parte de la munición que se empleará en la próxima Tomatina de Buñol. Más de 150.000 kilos de tomate saldrán desde plantaciones de Don Benito (Badajoz) rumbo a la localidad valenciana para convertirse, el último miércoles de agosto, en protagonistas de una de las fiestas españolas con mayor proyección internacional.

Nacidos para batalla No son tomates descartados de la producción ni frutos que, por su peor calidad, hayan quedado fuera del circuito comercial. La plantación se realizó expresamente pensando en la Tomatina y en las características que necesita el producto para soportar primero el transporte y después una batalla en la que miles de personas se los lanzarán unas a otras. “Este tomate se plantó para un fin “ Jesús Guerrero (Alius Trading) “Este tomate está pensado desde el mismo día que se plantó para el fin que se necesita”, señala Jesús Guerrero. El director de operaciones y logística de Alius Trading, la empresa que contrata la producción, apunta que "se trata de tomate de industria, de la variedad Heinz, habitual en las Vegas del Guadiana y destinado normalmente a la elaboración de derivados como concentrados, pasta o polvo de tomate". Son tomates perfectamente aptos para el consumo y cultivados bajo la misma normativa fitosanitaria que el resto. De hecho aquí tampoco ha podido utilizarse tratamiento para la juncia, una mala hierba que acosa a la planta. Mismo tomates pero con un recorrido que será muy diferente. También lo será su recolección calculada para que esté en su punto el último miércoles de agosto. Los tomates destinados a Buñol se recogen a mano y de forma escalonada, con trabajadores que seleccionan los frutos en función de su estado.

Cosecha milimetrada El tomate tiene por delante un viaje de unos 550 kilómetros entre Don Benito y Buñol y debe llegar en condiciones de soportarlo, pero también suficientemente maduro para cumplir después su peculiar función. “El punto clave es la maduración. El objetivo es que llegue a Buñol blandito“ Jesús Guerrero “El punto clave es la maduración”, apunta Jesús Guerrero, "la intención es que el fruto llegue "blandito” a la Tomatina. Explica que “hay que llevar un tomate de cierto tamaño para que los participantes lo agarren con la mano y que sea fácil de partir”, dice. Cuanto más maduro está el fruto, más fácilmente se deforma y se rompe al golpear, de manera que absorbe parte de la energía del impacto. De ahí que el equilibrio sea fundamental: tiene que conservar la consistencia necesaria para el transporte, pero no estar duro cuando comience la batalla. El clima también marca los tiempos en el campo. Las altas temperaturas de este verano han afectado al desarrollo de los frutos y han dejado calibres algo menores, aunque la producción permitirá cumplir con el volumen comprometido para la fiesta.