El ácaro del tomate compromete la producción de la campaña del tomate en Extremadura, con pérdidas de hasta el 30 %

Las altas temperaturas y la falta de humedad hacen que prolifere especialmente el ácaro bronceado del tomate. Una plaga que, al succionar las células vegetales, hace que las plantas de tomate se sequen por completo.

Aunque no daña al fruto, sí hace que el ciclo productivo de cada planta se reduzca y, por consiguiente, genere cuantiosas pérdidas para los agricultores.

Plantas de tomate afectadas por el ácaro

Antonio Gallardo, productor de la localidad pacense de Medellín, ha destacado que “tienes pérdida de tiempo de cosecha, de producción y, en global, pérdida de dinero”.

Como las plantas dejan de producir todo su potencial, por el ácaro, lo que obliga a concentrar en menos días toda la cosecha para, de esta manera, intentar salvar la mayor cantidad de fruto.

“Tienes que poner más turnos para recoger lo que se ha adelantado para que no se pudra el tomate“

En este sentido, Antonio Gallardo ha asegurado que, al tener que concentrar más la cosecha, necesita tener la cosechadora a pleno rendimiento “tienes que poner más turnos para recoger lo que se ha adelantado para que no se pudra el tomate”.

Extremadura, principal productora de tomate del país Cerca de tres cuartas partes del tomate que se produce en nuestro país, lo hace en los campos extremeños. Fundamentalmente, en las Vegas del Guadiana y en la zona del Alagón-Árrago. Cosechadora recogiendo el tomate en las Vegas del Guadiana Todas estas zonas productoras están afectadas por la plaga del ácaro del bronceado del tomate. El sector productor calcula que cerca del 70 % de la superficie cultivada podría estar sufriendo los efectos del ácaro. Así, de las 20.700 hectáreas de tomate sembrado en Extremadura esta campaña, 14.500 podrían sufrir reducciones de cosecha por el ácaro. Por lo que las mermas finales de la producción podrían ser de hasta el 30 %. “Daños reales de en torno al 25-30 %“ Como ha explicado Juan Cano, Técnico de la Cooperativa Agrícola de Medellín, contemplan “daños reales de en torno al 25-30 %”, pero estos datos no van a ser definitivos hasta que sea recepcionado todo el tomate en las cooperativas.