Michelle Jenner estrena 'El nido': "Las cadenas psicológicas pueden ser más fuertes que las físicas"

Michelle Jenner, Luisa Gavasa, Pablo Derqui y el niño Dylan Radley protagonizan El nido, de Hugo Stuven (Solo, Dime tu nombre), un sorprendente thriller psicológico que narra la historia de una madre sobreprotectora (Jenner), que hará cualquier cosa por mantener a su familia a salvo, aunque tenga que encadenarlos para que no salgan de casa. Una película participada por RTVE que se estrena en cines este 11 de septiembre.

"Las cadenas psicológicas pueden ser más fuertes que las físicas, que las que tienes atadas al tobillo -nos explica Michelle Jenner sobre su personaje-. De ahí la importancia de las creencias de cada uno, porque pueden limitarnos mucho y ser más poderosas, incluso que si fueran cadenas físicas".

"Yo creo que todos tenemos cadenas internas, miedos internos creados por nosotros mismos y que a veces son miedos completamente irracionales -añade el director-. A veces nos tapiamos dentro de nuestra propia celda sin ser conscientes de que lo estamos haciendo".

01.49 min Tráiler de 'El nido', thriller psicológico con Michelle Jenner, Luisa Gavasa y Pablo Derqui

Una madre obsesionada con proteger a su familia La película nos cuenta la historia de Marta (Michelle Jenner), que vive con su madre, Elena (Luisa Gavasa), y su hijo (Dylan Radley) en una cabaña aislada en medio del bosque. Su única obsesión es protegerlos del aterrador mundo exterior, aunque para ello deba encadenar a su propia madre para que no pueda salir de la cabaña. Pero todo cambiara cuando un extraño (Pablo Derqui), llegue a la casa con intenciones desconocidas. Eso hará aflorar la oscuridad que Marta esconde en su interior y el oscuro pasado familiar. "Siempre estoy buscando retos y hacer cosas que no haya hecho antes -nos explica Hugo-. Por eso he rodado esta película que habla sobre las herencias familiares, sobre la maldad y, sobre todo, sobre la maldad humana, más que sobre una maldad sobrenatural. Y destacaría a los actores, sobre todo a Michelle Jenner, que consigue una interpretación hipnótica en la película. Además es un tipo de papel que nunca había hecho antes, a pesar de una larguísima carrera con títulos tan dispares como Isabel la Católica, la película No tengas miedo, de Armendáriz, o sus doblajes en películas de animación como Del revés. Cosas totalmente opuestas al papel tan oscuro que hace en esta película. También destaco a Luisa Rabasa, que es una actriz descomunal, a Pablo Derqui, que es un actor con el que quería trabajar desde hace muchísimos años, y a Dylan, el niño, que debuta en el cine y hace un papel increíble. Solo por sus actuaciones ya merece la pena ver la película". Michelle Jenner y Luisa Gavasa, en 'El nido'. Filmax Michelle añade que: "He interpretado a personajes muy complejos, pero es verdad que ninguno tanto como este. Estaba deseando que me llegase algo así. A veces, como actriz, sientes que eres capaz de hacer ciertas cosas, pero también tiene que haber un ejercicio de confianza por parte del director o los productores, de que puedes hacer cosas que nunca te han visto hacer antes. Agradezco mucho esa confianza porque he disfrutado muchísimo con este papel. Por su complejidad, por el trabajo físico emocional y energético que ha conllevado... Lo he disfrutado muchísimo". Para Luisa Gavasa, esta película también ha sido muy especial: "El personaje me fascinó desde la primera vez que leí el guion. Yo estaba haciendo teatro y tenía muy complicado compaginar las funciones con el rodaje de la película. Pero tenía que ser Elena, porque me fascinaba todas esas capas que tenía: lo que esconde, lo que muestra, lo que ella ni siquiera sabe, porque hay cosas que ya ni recuerda o no quiere recordar, la bondad, la verdad, la víctima, la fanática, la religiosa, la abuela que quiere al nieto con ella, que la quiere a su hija pero la odia... Hay una mezcla tan increíble de emociones y de capas en este personaje que lo quería hacer a toda costa. Me daba miedo a mi edad estar cogiendo aviones para compaginar el rodaje y el teatro, pero ha valido la pena porque Elena es un personaje que me está dando muchas alegrías". Hugo Stuven nos explica que: "Queríamos hablar de la maternidad y de esas herencias familiares que no deseamos repetir. También creo que sobreprotegemos a los hijos, que es lo que le pasa a Marta con el niño, que es una sobreprotección excesiva. Y sobre todo, la película habla sobre normalizar ciertas conductas que a lo mejor no deberíamos normalizar. Todos somos fruto de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de lo que hemos oído... Por eso, al final Marta está repitiendo conductas que, en su interior, está luchando por no repetir, pero no puede evitarlo. Al final, ese miedo a a la maldad que ella ve en todo lo que hay fuera de la casa, es lo que la mueve a hacer lo que lo que hace. Pero luego, cuando te das cuenta de que en realidad el mal puede estar dentro de la casa y no tanto fuera, es como que te pone un poco ante el espejo". Fotograma de 'El nido' t

"El personaje de Marta pone al espectador en un lugar incómodo" Preguntamos a Michelle cómo es Marta y por qué vive con su hijo y su madre, a la que tiene encadenada, en una cabaña en medio de un bosque: "Marta es una mujer con muchas cosas dentro, con muchas experiencias, con traumas, con mochilas familiares, con herencias y creencias que le han sido impuestas. Creo que ella hace lo que puede con lo que tiene. Es un personaje maravilloso que al espectador le va a parecer que va fluctuando de un lado a otro. A veces parece que simplemente es mala, pero luego entiendes por qué hace algunas de las cosas que hace. Pero creo que pone al espectador en un lugar incómodo. Y, sobre todo, es un personaje que haría cualquier cosa por proteger la única luz de su vida, que es su hijo, que representa esa luz y la inocencia en forma de una personita". En cuanto al personaje de Elena, Luisa Gavasa nos comenta: "Es muy complicado hablar de la película sin hacer spoiler, pero es una mujer qué, cuando la ves por primera vez, con esas cadenas, piensas: "pobrecita, ¿Qué clase de hija haría eso a su madre". Pero luego empiezas a ver otras cosas y te das cuenta de que a lo mejor la hija no es tan cruel y la madre se merece algo de lo que le pasa. Es una mujer que recuerda solo lo que quiere y que intenta manipular a su hija para que le quite las cadenas. Ella quiere a la hija pero también la odia por cómo la tiene, porque piensa que esta atada injustamente. Tiene un comienzo de alzhéimer y se mueve entre la luz y la sombra. También se agarra a la religión de una forma fanática y la usa como tapadera para justificar lo que ella intuye que hizo mal para acabar con esos grilletes. Poco a poco iréis descubriendo cosas sobre ella, lo que para mí fue uno de los desafíos del papel". Fotograma de 'El nido' t Sobre cómo se prepararon para los papeles, Michelle nos explica: "Me preparé ardua y exhaustivamente. Incluso busqué situaciones reales similares, de personas que han vivido situaciones parecidas a las de mi personaje, para entender se conjunto de emociones que tiene el personaje. Para mostrar esa dureza, pero también esa vulnerabilidad. Incluso esa niña perdida que sigue estando en ella, porque nadie le ha enseñado como crecer de una manera sana y correcta. Entonces hace lo que puede con lo que tiene, como he dicho antes. Ha sido un reto muy complejo pero, como actriz, estos personajes son los que más te llenan. Creo que es un bombón de personaje". "El personaje de Elena -añade Luisa-. ha sido muy duro tanto física como psicológicamente. Empezando porque conllevaba hora y media entre maquillaje y peluquería, lo que implicaba madrugar mucho. Pero cuando te ves en pantalla merece la pena, porque ese maquillaje me ayudó muchísimo a construir el personaje. Y andar con cadenas te condicionaba mucho a la hora de moverte, pero también te ayudaba porque el personaje se supone que es bastante más mayor que yo. Pero creo que todos esos inconvenientes han ayudado al resultado final de la película". Fotograma de 'El nido' t