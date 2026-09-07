Tres heridos en una explosión en el laboratorio de la facultad de Química de Tarragona
- Ha ocurrido cuando estaban trasvasando ácido nítrico en la vitrina de manipulación de productos
- El impacto ha roto el cristal de protección, pero no se han producido daños estructurales
Tres personas han resultado heridas, dos de ellas graves y otra menos afectada, en una explosión en el laboratorio de prácticas bioquímicas de la facultad de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.
Los hechos han ocurrido cuando tres personas se encontraban en el laboratorio de prácticas de bioquímica de la URV, trasvasando ácido nítrico de un contenedor grande a uno más pequeño en la vitrina de manipulación de este tipo de productos.
Los Bomberos de la Generalitat han acudido con siete vehículos al lugar, situado en la calle Marcel·lí Domingo de Tarragona, tras recibir el aviso a las 9:17 horas.
No se han provocado daños estructurales
La explosión, que no ha provocado daños estructurales, ha roto el cristal de protección. Los tres afectados han sido atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplazado siete ambulancias a la facultad.
Los dos más graves han sido trasladados al hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que la otra persona ha sido evacuada al Hospital Sant Pere i Sant Pau.