Tres heridos en una explosión en el laboratorio de la facultad de Química de Tarragona

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas graves y otra menos afectada, en una explosión en el laboratorio de prácticas bioquímicas de la facultad de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

Los hechos han ocurrido cuando tres personas se encontraban en el laboratorio de prácticas de bioquímica de la URV, trasvasando ácido nítrico de un contenedor grande a uno más pequeño en la vitrina de manipulación de este tipo de productos.

Los Bomberos de la Generalitat han acudido con siete vehículos al lugar, situado en la calle Marcel·lí Domingo de Tarragona, tras recibir el aviso a las 9:17 horas.