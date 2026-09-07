La Audiencia Nacional juzga el caso Lezo, sobre el Canal de Isabel II, con una veintena de acusados en el banquillo

La Audiencia Nacional celebra este lunes el primer juicio del caso conocido como Operación Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados por la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Más de diez años después de que arrancase la investigación, comienza a juzgarse el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado.

El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta pieza contra él, y será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación.