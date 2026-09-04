El TSJ de Cataluña aplica el indulto a Laura Borràs y quedan suspensos sus dos años de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aplicado el indulto concedido por el Gobierno el pasado mes de julio a Laura Borràs. Por lo tanto, quedan en suspenso los dos años de prisión a los que fue condenada por prevaricación al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

A partir de ahora, el TSJ convoca en los próximos diez días a las partes a una audiencia para decidir si se suspenden esos dos años de prisión, algo previsible al no tener antecedentes penales.

El Tribunal entiende que en Real Decreto aprobado en Consejo de ministros "resulta conmutada la pena privativa de libertad que le fue impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que la penada indultada no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del Real Decreto de concesión".

El Gobierno concedió el indulto parcial después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase en febrero de 2025 la condena a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa, y falsedad en documento oficial y rechazase aplicarle la ley de amnistía como ella pedía al considerar que se trataban de delitos de corrupción sin relación con el 'procés'.

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