Mónica García defiende el Estatuto Marco y recuerda: "Hay autonomías que se niegan a eliminar las guardias de 24 horas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en una entrevista en Radio Nacional el proyecto de ley de reforma del Estatuto Marco para el personal sanitario, un texto aprobado en la víspera en el Consejo de Ministros y que ahora inicia su recorrido parlamentario.

La nueva ley cuenta con la oposición frontal del PP, de varias comunidades gobernadas por este partido y de los sindicatos médicos, que mantienen su "firme" disposición a ir a una huelga indefinida este otoño. Preguntada por ello, García ha afirmado que "se han confundido diferentes competencias". "Entiendo las expectativas de exigirle al Ministerio condiciones que no son nuestras", ha señalado, ya que aunque el Estatuto Marco establece unas condiciones mínimas de aplicación en todo el territorio, son las autonomías las que tienen las competencias sobre el personal sanitario.

"Son las comunidades, muchas de las cuales han utilizado esto para azuzar al Gobierno, las que se niegan a eliminar las guardias de 24 horas", ha criticado. El nuevo Estatuto Marco reduce la jornada máxima a 45 horas semanales y establece que las guardias no podrán superar las 17 horas. Solo de forma excepcional podrán alcanzar las 24 horas en puestos de difícil cobertura o durante fines de semana y festivos.

Mónica García ha apuntado directamente a Baleares o la Comunidad de Madrid como autonomías que han dicho por escrito que les es "imposible" eliminar las guardias de 24 horas.

La ministra cree que es posible si se reorganiza el sistema y se amplía la plantilla y los recursos. A día de hoy, ha recordado, hay varias comunidades que han negociado con los sindicatos reducir las guardias hasta llegar incluso a máximos de 12 horas. Ha citado a País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias o Andalucía, varias de ellas gobernadas por el PP. "Algunas han hecho su trabajo y otras aún lo tienen por hacer", ha considerado.