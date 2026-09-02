Mónica García defiende el Estatuto Marco y recuerda: "Hay autonomías que se niegan a eliminar las guardias de 24 horas"
- "Las mejoras también tienen que afectar a las enfermeras", afirma sobre la reclamación de los médicos de un estatuto propio
- Los sindicatos médicos mantienen su amenaza de huelga indefinida
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en una entrevista en Radio Nacional el proyecto de ley de reforma del Estatuto Marco para el personal sanitario, un texto aprobado en la víspera en el Consejo de Ministros y que ahora inicia su recorrido parlamentario.
La nueva ley cuenta con la oposición frontal del PP, de varias comunidades gobernadas por este partido y de los sindicatos médicos, que mantienen su "firme" disposición a ir a una huelga indefinida este otoño. Preguntada por ello, García ha afirmado que "se han confundido diferentes competencias". "Entiendo las expectativas de exigirle al Ministerio condiciones que no son nuestras", ha señalado, ya que aunque el Estatuto Marco establece unas condiciones mínimas de aplicación en todo el territorio, son las autonomías las que tienen las competencias sobre el personal sanitario.
"Son las comunidades, muchas de las cuales han utilizado esto para azuzar al Gobierno, las que se niegan a eliminar las guardias de 24 horas", ha criticado. El nuevo Estatuto Marco reduce la jornada máxima a 45 horas semanales y establece que las guardias no podrán superar las 17 horas. Solo de forma excepcional podrán alcanzar las 24 horas en puestos de difícil cobertura o durante fines de semana y festivos.
Mónica García ha apuntado directamente a Baleares o la Comunidad de Madrid como autonomías que han dicho por escrito que les es "imposible" eliminar las guardias de 24 horas.
La ministra cree que es posible si se reorganiza el sistema y se amplía la plantilla y los recursos. A día de hoy, ha recordado, hay varias comunidades que han negociado con los sindicatos reducir las guardias hasta llegar incluso a máximos de 12 horas. Ha citado a País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias o Andalucía, varias de ellas gobernadas por el PP. "Algunas han hecho su trabajo y otras aún lo tienen por hacer", ha considerado.
¿Un estatuto propio para los médicos?
Además de la reducción de guardias y jornada laboral, la otra gran reclamación de los sindicatos médicos es negociar un estatuto propio con el Ministerio, ya que este texto abarca a todo el personal sanitario. Ante ello, García ha aseverado que el Estatuto Marco es "condición de posibilidad" para uno propio solo para los médicos. "Las mejoras y derechos también tienen que afectar a las enfermeras", ha puesto de ejemplo, citando otras novedades de la ley como las oposiciones obligatorias cada dos años o las mejoras en conciliación.
Un estatuto propio "no podrá ser posible si no somos capaces de aprobar unas condiciones laborales para todos los profesionales médicos básicas", ha incidido.
Se ha referido asimismo al real decreto que su Ministerio tiene previsto aprobar antes de final de año sobre las condiciones de los residentes, que en este caso sí que son competencia exclusiva del Estado. A los residentes se les aplicarán las mejoras contempladas en el Estatuto Marco sobre reducción de horas de guardia o reducción de jornada semanal. "¿Cómo va a poder ser que lo que es competencia exclusiva de Sanidad se pueda cumplir y una vez que esos residentes terminen la residencia no se vayan a cumplir esas condiciones del Estatuto Marco?", se ha preguntado.
Y ante las acusaciones de falta de diálogo, ha afirmado que se ha reunido hasta en 30 ocasiones con los sindicatos médicos, y unas 60 con el resto de sindicatos sanitarios, como CCOO, CSIF y SATSE, con los que acordó la aprobación del Estatuto Marco a principios de año.