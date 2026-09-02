Dispositivos inteligentes para prevenir golpes de calor en Cáceres
- El Ayuntamiento de Cáceres instala estos dispositivos en una treintena de trabajadores municipales
- Son los trabajadores más expuestos a las altas temperaturas
Los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO) cifran en 2.149 las personas fallecidas por las altas temperaturas en todo el país durante el pasado mes de agosto. 10 de ellas, en Extremadura. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de prevenir y tomar conciencia ante los golpes de calor.
Por eso, cada vez son más las Administraciones que ponen en marcha medidas preventivas, especialmente, para garantizar la seguridad y la salud laboral de sus trabajadores. Así, desde hace unas semanas, una treintena de trabajadores municipales del Ayuntamiento de Cáceres cuentan con unos dispositivos inteligentes que les avisan cuando la temperatura es muy alta.
“Hace una medición ambiental de las condiciones térmicas“
Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres, ha explicado que “lo que hace es una medición ambiental, tanto de condiciones térmicas, como de algún tipo de contaminante que pueda existir en el ambiente”. De tal modo que, si el trabajador está inconsciente o inmovilizado por haber sufrido un golpe de calor, el dispositivo da un aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento para que intervenga. Ellos son lo que valoran si es necesario o no llamar al 112.
Sobre todo, para las personas que trabajan con maquinaria
Estos aparatos están especialmente pensados para aquellos trabajadores que trabajan con maquinaria, donde las temperaturas que se alcanzan pueden ser extremas casi sin que se den cuenta. Manuel Calderón, oficial de parques y jardines, ha reseñado que “cuando llevas la maquinaria, más el equipo de protección antigolpes, se te hace un traje casi hermético y se te dispara la temperatura”.
“Cuando llevas la maquinaria, más el equipo de protección antigolpes, se te hace un traje casi hermético y se te dispara la temperatura“
Las prestaciones que ofrecen estos dispositivos no sólo avisan de las altas temperaturas, también detectan contaminantes que pudieran estar en el ambiente y avisan de golpes y caídas. Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres ha explicado que, en estas situaciones, el aparato geolocaliza al trabajador y, de nuevo, avisa al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que actúen.
En este sentido, los trabajadores que los portan son de los Servicios de Parques y Jardines, del Servicio de Obras, y los que realizan labores relacionadas con la electricidad y el mantenimiento de instalaciones municipales. Es decir, los más propensos a trabajar con altas temperaturas.
Entre los trabajadores han manifestado que el dispositivo es cómodo de llevar: “No supone una molestia. Todo lo que sea un adelanto para el bienestar de los trabajadores, está bien”, ha expresado José Antonio Borrella, operario de parques y jardines.
El Ayuntamiento de Cáceres ha invertido 18.000 euros en estos dispositivos que se probarán durante un año y, si finalmente se certifica que es una medida de seguridad efectiva, el Ayuntamiento repetirá el contrato con la empresa tecnológica que lo ha desarrollado.