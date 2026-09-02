Dispositivos inteligentes para prevenir golpes de calor en Cáceres

Los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO) cifran en 2.149 las personas fallecidas por las altas temperaturas en todo el país durante el pasado mes de agosto. 10 de ellas, en Extremadura. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de prevenir y tomar conciencia ante los golpes de calor.

Por eso, cada vez son más las Administraciones que ponen en marcha medidas preventivas, especialmente, para garantizar la seguridad y la salud laboral de sus trabajadores. Así, desde hace unas semanas, una treintena de trabajadores municipales del Ayuntamiento de Cáceres cuentan con unos dispositivos inteligentes que les avisan cuando la temperatura es muy alta.

“Hace una medición ambiental de las condiciones térmicas“

Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cáceres, ha explicado que “lo que hace es una medición ambiental, tanto de condiciones térmicas, como de algún tipo de contaminante que pueda existir en el ambiente”. De tal modo que, si el trabajador está inconsciente o inmovilizado por haber sufrido un golpe de calor, el dispositivo da un aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento para que intervenga. Ellos son lo que valoran si es necesario o no llamar al 112.