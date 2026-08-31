El Teatro de Rojas de Toledo presenta su programación de otoño: Lola Balrdich o Pepe Viyuela se subirán al escenario

El Teatro de Rojas ha presentado su nueva temporada de otoño para llenar de teatro, danza y música la capital toledana. Un año más, el teatro ha organizado su muestra de teatro clásico. Este año destacan títulos como La Libertad pretendo, protagonizada por las actrices toledanas Lola Baldrich y Silvia Almenara. Una obra que fusiona un ya estrenaron el pasado mes de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y que ahora podrán representar en su ciudad natal. "Una obra que habla de la libertad del ser humano y en concreto de la mujer y cómo buscarla. Si a través de la venganza, o del conocimiento y por ende, del amor", señala Baldrich. La actriz y dramaturga además ha recalcado que esta obra mezcla su abultada experiencia en el teatro, con el talento aún por descubrir de la actriz Silvia Almenara. "Lo mejor que he hecho hasta ahora es Silvia Almenara, es enseñarle a decir versos, dejarle la libertad que tiene y que su verdad como actriz florezca".

Lola Baldrich durante la presentación de la nueva temporada del Teatro de Rojas

Dentro de la muestra de teatro del Siglo de Oro, destacan otros títulos, como El retablo de las maravillas, La dama boba, Cabo das Tormentas o La Gallarda, de la mano de la actriz Silvia Marsó. El actor Pepe Viyuela se subirá a los escenarios por partida doble, con las obras Timón de Atenas, de William Shakespeare y con Guitón y Onofre, de Gregorio González. Un catálogo muy variado y con grandes nombres de nuestro país como Josep María Pou o Juan Echanove. Para el director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, esta programación además abre la puerta a nuevos talentos, "tratamos de hacer hueco a personas que están empezando, con artistas ya consagrados".

La música y la danza también tendrán su espacio En el apartado de conciertos, esta temporada pasarán por el Teatro de Rojas artistas como Kiko Veneno. Y, aunque habrá espectáculos de compañías venidas de Alemania, Italia o Ucrania, el Rojas ha reafirmado su apuesta por el talento toledano con conciertos como el del cantautor Kike Calzada. El músico señala que "poder venir con mis canciones, tocar con mi banda en un espacio como el Teatro de Rojas, es un sueño hecho realidad". El teatro llevará a cabo su vigésimo ciclo internacional de danza, que contará con la presencia de compañías de países como Italia, Portugal o Ucrania. Entre los títulos más destacados hay obras como Carmen, El Cascanueces o El lago de los cisnes. Desde el Rojas reiteran que, aunque los espectáculos de teatro clásico suelen ser los que reúnen más público, siguen apostando por afianzar la programación relacionada con la danza. Según Paco Plaza, el objetivo es "mejorar las calidades y la frecuencia de espectáculos de danza contemporánea". Además, como es habitual esta nueva programación de otoño incluye el ciclo de teatro y danza en familia, con obras como Triplette o La Reina Pirata.